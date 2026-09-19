Mersin Mut'ta 475 hektar alanda 62 bin zeytin fidanı toprakla buluşturuldu

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Mersin'in Mut ilçesinde orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü Mut Orman İşletmesi sorumluluk alanında, orman köylülerinin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çalışma yapıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde 475 hektar alanda 62 bin adet zeytin fidanı toprakla buluşturuldu. 62 bin adet fidanın dikilmesiyle orman köylülerine gelir getirici tür zeytin ağaçlandırması gerçekleştirildi. Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, işletme ve şube müdürleriyle birlikte uygulama sahalarında incelemelerde bulundu.

2021 yılında başlatılan çalışmalar kapsamında Mut'a bağlı Palantepe, Selamlı, Aydınoğlu ve Sakız mahallelerinde gerçekleştirilen zeytin ağaçlandırmalarıyla bozuk ve verimsiz sahaların değerlendirilmesi, erozyonun önlenmesi ve orman köylülerine ekonomik katkı sağlanması hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı