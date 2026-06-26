Çakır: 'Mersin Limanında hedef, herkesin kazandığı bir yapı kurmak'

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin Limanının sadece kent için değil, bölge ve ülke ekonomisi açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Önemli olan, tüm bölgenin, ülkenin ve herkesin kazanacağı bir sistem kurarak sorunları ortak akılla çözmektir" dedi.

Mersin Limanında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, MTSO öncülüğünde düzenlenen toplantıda tüm paydaşların katılımıyla değerlendirildi. MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır'ın moderatörlüğündeki toplantıya, ilgili meslek komitelerinin meclis üyeleri ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Göreve yeni başlayan MIP Mali İşler Direktörü (CFO) Erdal Tonguç ve beraberindeki grup müdürleri de toplantıda yer alarak sektör temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Toplantıda, maliyetler, operasyonel süreçlerde yaşanan aksaklıklar ve hizmetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesine yönelik beklentiler gündeme geldi. Katılımcılar, sorunların çözülmesinin hem iş kayıplarını önleyeceğini hem de Mersin Limanının rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

"Limanla şehrin birlikte büyümesini sağlamalıyız"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, dile getirilen taleplerin yalnızca Mersin iş dünyasına ait olmadığını belirterek, limanı kullanan Adana, Konya, Gaziantep başta olmak üzere bölgedeki birçok ilin ortak beklentilerini yansıttığını söyledi.

Mersin Limanının kentin ticari kimliğinin temelini oluşturduğunu ifade eden Çakır, "Türkiye'nin en büyük limanlarından birine sahip olmanın avantajları kadar sorumlulukları da var. Zaman zaman çeşitli sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Önemli olan bu sorunları tüm paydaşlarla birlikte konuşarak kalıcı çözümler üretmektir" diye konuştu.

Bir yükün Mersin yerine başka bir limana yönelmesinin sadece limanın değil, nakliyeciden gümrük müşavirine, lojistik firmalarından üreticiye kadar birçok kesimin kaybı anlamına geldiğini kaydeden Çakır, yüklerin yurt dışındaki alternatif limanlara kaymasının ise Türkiye ekonomisine zarar vereceğini ifade etti.

Bölgedeki gelişmelerin Mersin için önemli fırsatlar sunduğunu dile getiren Çakır, savaş sonrası oluşan yeni ticaret dengeleriyle birlikte Mersin Limanının stratejik öneminin daha da arttığını belirterek, "Mersin bugün Akdeniz'in ve dünyanın öne çıkan lojistik merkezlerinden biri olma yolunda ilerliyor. Bu nedenle mevcut aksaklıkları büyümeden çözmeli, kamu ve özel sektör iş birliğiyle herkesin kazandığı sürdürülebilir ve verimli bir sistem oluşturmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Diyalog ve iş birliğimiz sürecek"

Toplantıda sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerini dinleyen MIP CFO'su Erdal Tonguç ise göreve yeni başlaması nedeniyle konulara yeni hakim olduğunu belirtti. Paydaşlarla iletişime büyük önem verdiklerini ifade eden Tonguç, dile getirilen tüm taleplerin ilgili birimler tarafından değerlendirileceğini ve MIP'nin görev ve yetki alanı çerçevesinde gerekli iyileştirme çalışmalarının ele alınacağını söyledi.

Mersin Limanının bölge ekonomisi açısından taşıdığı stratejik önemin farkında olduklarını vurgulayan Tonguç, sektör temsilcileriyle diyalog ve iş birliğini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Toplantı, sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından çözüm odaklı değerlendirmelerle sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı