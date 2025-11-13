Haberler

Mersin'in Mut İlçesinde Zeytin Hasadı Devam Ediyor

Güncelleme:
Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl zeytin hasadı devam ediyor. İlçede 120 bin ton zeytin ve 10 bin ton civarında zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. Zeytin fiyatları kilogram başına 30 ila 70 lira, zeytinyağı ise litre başına 250 ile 350 TL arasında satılıyor.

Türkiye'de zeytin ve zeytinyağının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan Mersin'in Mut ilçesinde hasat sezonu devam ediyor. Bu yıl ilçede 120 bin ton zeytin ve 10 bin ton civarında zeytinyağı rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan Mut'ta hem sofralık hem de yağlık zeytin üretimi sürüyor. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren işçiler, taraklarla zeytin hasadı yapıyor. Hasat edilen zeytinler boylarına göre eleklerle ayrılarak sofralık olarak tüketilmek üzere veya yağ üretim tesislerine gönderiliyor.

Elek numarasına göre kilogramı 30 ila 70 lira arasında değişen sofralık zeytinin yanı sıra, zeytinyağının litre fiyatı ise 250 ile 350 TL arasında alıcı buluyor.

Zeytinyağı fabrikası çalışanı Harun Çınar, üretim süreciyle ilgili bilgi vererek, "Bahçelerden toplanan zeytinler fabrikaya getiriliyor. Burada yıkanarak kırıcıdan geçiyor ve belli bir sıcaklıkta bekletildikten sonra sıkım işlemine alınıyor. Müşterilerimize kaliteli yağ sunmak için titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Muharrem Yılmaz ise ilçedeki üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Mut ilçemizde kayıtlı 700 bin dönüm arazinin 300 bininde zeytin üretimi yapılmaktadır. Rekolte geçen yıla göre biraz düşük olsa da fiyatlar üreticinin yüzünü güldürdü. Zeytinyağı litre fiyatı 250-350 TL arasında, sofralık zeytin ise 30-70 TL arasında satılıyor. İlçemizde 11 adet salamura, 21 adet zeytinyağı fabrikası bulunuyor. Ürettiğimiz zeytinyağları Fransa, Japonya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere ihraç edilmektedir." - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
