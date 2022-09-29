Mersin haber: Yenişehir ilçesinde mısır hasadında rekolte 30 bin tonu geçti

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir Belediyesi, 2022 yılı üretim sezonu çerçevesinde mısır hasadı etkinliği düzenledi.

Yenişehir Belediyesi, 2022 yılı üretim sezonu çerçevesinde mısır hasadı etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, kullanılan çeşidin ortalama 1400-1500 kilogram verim verdiği belirti. Beşikci, "2022 yılı üretim sezonu çerçevesinde Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığımız ile birlikte Yukarı Nasırlar Mahallemizde mısır hasadı etkinliği düzenledik. İlçemiz genelinde 22 bin dönüm arazi üzerinde başlattığımız mısır hasadımızda kullandığımız çeşit, ortalama 1400-1500 kilogram verim vermektedir. Ayrıca ilçemizin 22 bin dekar alanda üretim rekoltesi 30 bin 800 tondadır. Başlattığımız mısır hasadımızın ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Mısır hasadı etkinliğine Yenişehir Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin yanı sıra Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Özgür Polat, Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abbas Ateş, DSİ 10. Bölge Sulama Şube Müdürü Ramazan Yolcu, Sulama Birliği Başkanı Abdulkadir Çelik, Yukarı Nasırlar Mahalle Muhtarı Fikret Özbayhan ve çiftçiler katıldı. - DİYARBAKIR