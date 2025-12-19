Mersin Ekonomi Zirvesi: 2026, sabır ve yapısal dönüşüm yılı olacak

Mersin Ekonomi Zirvesinde bir araya gelen ekonomistler, 2026 yılının da 2025'e benzer zorluklarla geçeceğini ancak uygulanan ekonomi politikalarının yılın ikinci yarısından itibaren daha somut sonuçlar vermesinin beklendiğini ifade etti. İş dünyasına yönelik değerlendirmelerde; yapay zeka yatırımlarının hızlandırılması, üretimin pazarlara yakın coğrafyalara taşınması ve işgücüne dayalı sektörlerde otomasyon temelli dönüşümün kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın (MTSO) 140'ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen ' Mersin Ekonomi Zirvesi', iş ve ekonomi dünyasını Mersin'de buluşturdu. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır ile Meclis Başkanı Hamit İzol'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirveye, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Mersin Valisi Atilla Toros da katıldı.

Trakya Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen zirvede; Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım ve A&M Türkiye Danışma Kurulu Başkanı Hilmi Güvenal konuşmacı olarak yer aldı.

Açılış konuşmalarında Vali Toros, Mersin'in üretim gücü, dış ticaret kapasitesi ve lojistik vizyonunu aynı anda taşıyabilen nadir şehirlerden biri olduğu vurgulanırken, Ersin Tatar ise Mersin ile KKTC arasında geliştirilecek işbirliklerinin her iki taraf için de ekonomiye güçlü katkılar sunacağını ifade etti.

"Mersin'i yaşanabilir bir kent yapmak hepimizin sorumluluğu"

MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır, Mersin ekonomisinin 140 yıllık tarihine değinerek, kentin tarım, sanayi, lojistik ve turizmde çok kimlikli bir yapıya sahip olduğunu söyledi. "Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak 140 yıldır bu kentin işi olduk, aşı olduk" diyen Çakır, "Ekonomiden istihdama, eğitimden kültür-sanata kadar kentin tüm ihtiyaçlarına dokunduk" ifadelerini kullandı.

Mersin'in Türkiye'nin en büyük 7'nci ekonomisi ve dış ticarette yine 7'nci büyük ili olduğunu hatırlatan Çakır, Yeni Sanayi Koridorları Projesi kapsamında Mersin'in stratejik önemine dikkat çekti. Çakır, Avrupa'yı Karadeniz ve Akdeniz üzerinden Basra'ya bağlayacak Filyos-Mersin koridorunun kente kilit bir rol verdiğini belirterek, bu doğrultuda planlama yapılması gerektiğini söyledi.

"Mersin Lojistik Köy Projesi hayata geçirilecek"

Mersin'in ulaştırma ve lojistik yatırımlarıyla Türkiye'nin lojistik başkenti konumuna geldiğini vurgulayan Çakır, "Valimizin önderliğinde Mersin Lojistik Köy Projesi'ni hep birlikte hayata geçireceğiz" dedi. Çakır, kentin 2050 ve 2075 vizyonunun bugünden planlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.

"Sulu tarımdan kuru tarıma geçiş başlayacak"

Ekonomi Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, tarımda yaşanan daralmanın yalnızca kuraklıkla açıklanamayacağını belirterek, yüksek girdi maliyetleri, finansman ve işçilik sorunlarının yıllardır devam ettiğini söyledi. Devlet Su İşleri'nin 2026 yılı için valiliklere yazı göndererek çiftçileri kuru tarıma yönlendirmeye başlayacağını aktaran Yıldırım, Türkiye'de tarımda su verimliliğinin yüzde 51 olduğunu, suyun neredeyse yarısının tarlaya ulaşmadan kaybolduğunu ifade etti.

Yıldırım, Mersin'in de tarımda kendi stratejisini belirlemesi gerektiğini vurgulayarak, limon ve portakal üretiminde rekabet mi yoksa ürün desenine geçiş mi yapılacağına karar verilmesi gerektiğini söyledi.

"Dünya gerçekten değişiyor"

Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, 2025'te makro dengelerde iyileşme olduğunu ancak sanayide ciddi sorunlar yaşandığını belirtti. "2025 iş gücü ve pazar kaybettiğimiz bir yıl oldu ama makro dengeler açısından mesafe aldık" diyen Güldağ, enflasyonun 30'lu seviyelere gerilediğini, 2026'da bir miktar daha düşmesinin beklendiğini ancak faizlerin yüksek seyretmeye devam edeceğini söyledi.

Güldağ, 2026 için "Faiz büyüktür enflasyon, enflasyon büyüktür kur" politikasının süreceğini ifade ederek, Avrupa'da canlanma beklendiğini, Euro'nun değerlenmeye devam edeceğini ve yapay zekanın her sektörde daha belirleyici olacağını kaydetti.

"2026 tüm düğmelere basma yılı"

A&M Türkiye Danışma Kurulu Başkanı Hilmi Güvenal ise şirketlerin yaşadığı finansal sıkıntılara dikkat çekti. Güvenal, ucuz işgücü ve düşük faiz modelinin artık sürdürülemez olduğunu söyledi. "Enflasyon düşse bile faizler düşmeyecek" diyen Güvenal, 2026'nın sonuç almak için tüm önlemlerin hayata geçirilmesi gereken bir yıl olacağını vurguladı. - MERSİN