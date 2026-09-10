Mersin Ekonomi Platformu 14. Dönem İstişare Toplantısı yapıldı

Mersin Ekonomi Platformu (MEP), 14. Dönem İstişare Toplantısını gerçekleştirdi.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan MEP Başkanı Hakan Kayacı, Mersin için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Kayacı, kentte yapılacak yatırımlara yönelik çeşitli kurum ve kuruluşlarla istişarelerinin sürdüğünü kaydederek, yatırımların hepsinin Mersin için olduğunu ifade etti.

Yatırımların ve bütün çalışmaların tüm vatandaşlara ve iş dünyasına eşit bir şekilde yansıyacağına inanarak hareket ettiklerini dile getiren Kayacı, "Mersin'in güçlü kılınabilmesi için bizim birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de kentin Türkiye için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, ülkedeki, bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerin her geçen gün Mersin'in önemini artırdığını ifade etti.

Mersin'in gelişimini olumlu yönde sürdürdüğünü kaydeden Seçer, "Hem merkezi hem de yerel yönetimler doğru ve isabetli yatırımlara devam ederek Mersin'e değer kattığı sürece Mersin'de yaşam daha kaliteli hal alır, Mersin daha çok konuşulur ve daha tanınır bir kent olur. Tanınmak cazibe merkezi olmanın en önemli kaidelerinden biridir." diye konuştu.

"Mersin barış, huzur ve kardeşlik kentidir"

Seçer, kenti tüm paydaşlarıyla el birliğiyle daha iyi noktalara taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bizim birinci hedefimiz Mersin'i daha çok tanıtmak. Kentteki değerleri açığa çıkarmak gerekiyor. Sporda, sanatta ve siyasette öncü ve toplumun sevgi ve takdirini kazanmış insanları çıkarmak, eğitim seviyesini yükseltmek, kentin demokrasi bilincini artırmak çok önemli. Bugün Türkiye'de iç cephe tahkimatını nasıl sağlarız, bu bize nasıl bir huzur ve barış ortamı getirir ve bölgemizde, dünyada nasıl bir güç olabiliriz fikirleri üzerinden bir çalışma başlatılıyor. Bu işin merkezi Mersin'dir. Mersin'in Türkiye'nin bir özeti olduğunu hep hatırlatıyoruz. Biz burada huzuru, güveni, karşılıklı saygı ve sevgiyi tahkim etmiş bir hemşehriler grubuyuz. Bu da Mersin adına gurur verici bir duygudur. Mersin barış, huzur ve kardeşlik kentidir. Bu bizim için çok büyük bir servettir."

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırmaları (SEGE) 2025 yılı verilerine göre, Mersin'in iller bazındaki sosyal ve ekonomik gelişmişlik sıralamasında 25. sıradan 13. sıraya ulaştığını belirten Seçer, "Burada herkesin katkısı var. Demek ki biz iyi yoldayız ve iyiye doğru gidiyoruz." dedi.

İş insanları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de katıldığı toplantıda kentte gerçekleştirilecek yatırım ve projelere yönelik istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: AA