Mersin ekonomi haberleri... Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'e ulaştı Mersin ekonomi haberi... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'deki ilk sondajı için görev yeri Yörükler -1 kuyusuna ulaştığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler-1'de..." ifadesini kullandı. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Ekonomi AA / Gülşen Çağatay Abdülhamid Han Akdeniz Ekonomi Haberler

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