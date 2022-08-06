Mersin ekonomi haberi... Bakan Dönmez: "Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor" Mersin haber... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün saydığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, geminin sondaj kabiliyet, denizcilik, sistem ve ekipman testlerini tamamladığını belirterek, "Abdülhamid Han Akdeniz'in derin sularıyla buluşmak için gün sayıyor." ifadesini kullandı. 9 Ağustos'ta ilk görevine çıkıyor Yeni nesil teknolojiye sahip Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, 27 Temmuz'da limandan yaklaşık 10 deniz mili açılmış ve test işlemlerini tamamlayıp 2 Ağustos'ta tekrar limana dönmüştü. Bakan Dönmez, daha önce yaptığı açıklamada geminin Akdeniz'de görev yapacağını ifade etmişti. İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan 9 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor. Ekonomi AA / Yusuf Şahbaz Abdülhamid Han Akdeniz Mersin Ekonomi Haberler

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