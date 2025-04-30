Mersin'den ABD Pazarına Yeni Fırsatlar

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ABD'nin yeni yönetimiyle üretim odaklı bir Amerika planladığını belirterek, ABD pazarının Mersin için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, MTSO Üyelerine TOBB Chicago Ticaret Merkezi'nin Amerika'ya ihracatta yeni fırsatların kapısını aralayan hizmetlerini tanıttı. Küresel ticarette söz sahibi olma yolunda önemli adımlar atan MTSO, üyelerinin son dönemlerde Türkiye'ye önemli avantajlar sunan ABD pazarına açılmasını kolaylaştıracak stratejik bir merkez olan TOBB Chicago Ticaret Merkezi hakkında detaylı bilgiler sunmak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, TOBB Ticaret Merkezleri Genel Müdürü Volkan Palaz, katılımcılara TOBB tarafından hayata geçirilip Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen merkezin sunduğu imkanlar, danışmanlık hizmetleri ve ihracat desteklerini aktardı. Toplantıda, Mersinli ihracatçı KOBİ'lerin ABD pazarında yer edinme ve bu pazardaki rekabet avantajlarından yararlanmaları için neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler anlatıldı.

"Amerika'yla dış ticaretimiz artıyor"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ABD'nin ikinci Trump dönemine küresel anlamda ses getiren radikal kararlarla başladığını hatırlattı. Gümrük vergileriyle ve tarifelerle ticaret savaşlarının gündeme geldiğini kaydeden Çakır, "Bu durumun her ülke için olumlu veya olumsuz yanları olacaktır. Ama bir gerçek var ki; Amerika'yla dış ticaretimiz artıyor. ve tek taraflı değil, bizim de ihracatımız artıyor" dedi.

ABD'nin yeni yönetimiyle, üretim odaklı bir Amerika planladığına işaret eden Çakır, bunun da üreten, dinamik bir ülke olan Türkiye ve üreten bir kent olan Mersin için yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti. Türkiye'nin ABD'nin ticaret kısıtları getirdiği ülkelerin, yerini alabilecek potansiyeli bulunduğuna işaret eden Çakır, şöyle devam etti: "Tek eksiğimiz, diğer pazarlar kadar bilmediğimiz ve nispeten bize uzak gibi görünen ABD pazarında yer alabilmek. Orada, ticaret, lojistik ve yasal mevzuat gibi sorunları aşabilmek. İşte bu noktada; çatı örgütümüz TOBB'un Amerika'nın Chicago kentinde kurguladığı, TOBB Ticaret Merkezi, bizlere ABD pazarında yer edinme, bu pazardaki rekabet avantajlarından yaralanma imkanı veren bir oluşum olarak destek vermeyi bekliyor. Arkasında Ticaret Bakanlığımızın da büyük desteği var. Bu merkezi nasıl daha etkin kullanabileceğimiz konusunda yapılacak olan bu bilgilendirme toplantısının, bizlere yeni ufuklar açacağına inanıyorum."

Palaz, Amerika'ya ihracatın reçetesini anlattı

TOBB Ticaret Merkezi Genel Müdürü Volkan Palaz ise katılımcıları merkezin verdiği hizmetler ve sunduğu fırsatlar hakkında bilgilendirdi. Amerika gibi bilinmeyen coğrafyalarda Türk firmalarının başarı yakalaması, bu coğrafyaların Türk ihracatçısına yakınlaştırılması hedefiyle çalıştıklarını ifade eden Palaz, bu merkezde yapılacak yatırımların Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini kaydetti. "Biz bir hizmet organizasyonuyuz" diyen Palaz, üyelerine ofis, depolama alanı, showroom imkanı sunabildiklerini, depolarda her türlü elleçleme hizmeti verebildiklerini, kapıdan kapıya lojistik hizmeti sunduklarını, talep olması halinde firma adına pazar araştırmasından yine firma adına fuar katılımlarına, müşteri görüşmelerinden personel bulunmasına kadar her alanda destek sunabildiklerini kaydetti.

Amerika'da nitelikli güvenilir bir ortamda, doğru mevzuatlar ve doğru partner eşleşmeleriyle doğru adımlar atılmasına imkan sunduklarını vurgulayan Palaz, bu hizmetlerin kar amacı güdülmeden gerçekleştirilmesi nedeniyle oldukça uygun maliyetlerle sunulduğunu, bunun da pazarda rekabetçi yapıyı güçlendirdiğini söyledi. TOBB ve Ticaret Bakanlığı'nın içinde olduğu bir güçlü organizasyonda yer alan firmalara pazara yeni girmiş olsalar dahi Amerikalı firmaların bakış açısının da güven odaklı ilerlediğini vurgulayan Palaz, ticaret merkezinde oluşan Türk ihracat ekosistemiyle de güçlü sinerjiler oluşup önemli başarılara imza atılabildiğini dile getirdi.

Önümüzdeki süreçte Amerika'da farklı iki noktada daha benzer bir organizasyon inşa etmeyi hedeflediklerine işaret eden Palaz, Avrupa'da da iki farklı ülkeyi planları arasına aldıklarını kaydetti. - MERSİN