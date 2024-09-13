Üye Girişi
Haberler

Mersin'de Aronya Hasadı Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde, yüksek kazanç sağlayan 'süper meyve' olarak bilinen aronyanın hasat sezonu başladı. İlk hasat, Güme Mahallesi'nde üreticiler Sami ve Selami Bulut kardeşlerin bahçesinde yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, aronya üretiminin ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtirken, bu yıl için 20 ton rekolte bekleniyor. Alternatif ürün olarak buğday ve nohut yerine aronya ekiminin yaygınlaşması desteklenecek.

Mersin'in Mut ilçesinde "süper meyve" olarak anılan ve yüksek kazanç sağlayan aronyanın hasadına başlandı.

İlçede sezonun ilk aronya hasadı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır'ın da katılımıyla Güme Mahallesi'ndeki üretici Sami ve Selami Bulut kardeşlerin 70 dönümlük bahçesinde yapıldı.

Bayır, burada yaptığı konuşmada, hasadın bereketli olmasını temenni etti.

Ziyaret ettikleri Bulut kardeşlerin bahçesinden bu yıl 20 ton rekolte beklendiğini belirten Bayır, şöyle konuştu:

"Aronya dünyada tercih edilen, aranan üzümsü bir meyvemizdir. Yaklaşık 1400-1600 rakımda bulunan Güme Mahallesi'nde üretimi yapılmaktadır. Burada dönüme ortalama rekoltemiz 1500 kilogram civarındadır. Aronya sağlık, kozmetik sektöründe, süt ürünlerinde aranan bir meyve ve ülkemizde de önemli bir yeri bulunmaktadır. Mahallemizde hasadı yapılan aronyamızın hayırlı bereketli olmasını dileriz. Alternatif ürün olarak buğday, nohut ekilen tarlalarda, aronyanın üretilmesi ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktadır."

Hasat edilen aronyaların iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bayır, ilçede aronya üretiminin çoğalması için de desteğe hazır olduklarını söyledi.

Üretici Selami Bulut da daha önce arazilerinde buğday ve nohut yetiştirdiklerini ardından alternatif olarak aronya ekmeye başladıklarını anlattı.

Bahçesinde yaklaşık 20 bin aronya fidanı bulunduğunu ve 4 yıldır üretim yaptıklarını belirten Bulut, her yeni hasatta daha fazla verim aldıklarını kaydetti.??????????????

Kaynak: AA / Ahmet Güler - Ekonomi

Ekrem Bayır Ekonomi mersin Tarım Mut

Jandarma komutanından savcıya sürpriz ziyaret! Narin soruşturmasında yeni gözaltılar olabilir

Narin soruşturmasında sıcak saatler! Jandarma komutanı savcının odasına gitti

 Adeta itiraf gibi sözler var! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

Her sözü itiraf gibi! İşte Narin'in annesinin ilk kez yayınlanan röportajı

 Sim kart ve kamera detayı korkunç! Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler

Narin'in katledildiği köyle ilgili şoke eden gerçekler
Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşete düşüren anlar kamerada

Nöbet tutan polisi sebepsizce bıçakladı! Dehşet anları kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu hafta sonu hangi sınavlar var? 2024-KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, saat kaçta? Mevlid Kandilinde okunacak dualar neler? Mevlid Kandili duası nedir, nasıl edilir? Kandil duası! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 14 Eylül Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Cenk Ergün istifa mı etti, neden istifa etti? Galatasaray futbol direktörü Cenk Ergün kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı ne zaman? Kasımpaşa- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin maçı ne zaman? Hafta sonu (14-15 Eylül) hava durumu nasıl olacak? Cumartesi-Pazar yağmur yağacak mı? Mevlid kandilinde ne yapılır? Mevlid kandili ne anlama geliyor? 2024 Mevlid Kandili ne zaman? SİVASSPOR- GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN? Sivasspor- Gaziantep maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hesap numarası nedir, ne için kullanılır? Hesap no nerede yazar, nereden öğrenilir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2024 Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl dua edilir? MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI 2024 | Dualı, anlamlı, kısa, resimli, en güzel kandil mesajları! En yeni Mevlid Kandili sözleri neler?
title