Mersin'de Yeni Hal Yasa Taslağı Üzerine Toplantı Düzenlendi

Yeni Hal Yasa Taslağı'na ilişkin beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri Mersin'de düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, üreticinin korunmasının yanında tüketicinin de eş zamanlı korunmasının önemine değinerek, bu kapsamda, hem üretici hem de tüketicinin menfaatini gözeten, günlük piyasa fiyatlarının oluştuğu üretici ve tüketici hallerinin korunması gerektiğini ifade etti.

'Yeni Hal Yasası'nın şekillendirilmesine yönelik son toplantı, İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ve beraberindeki bürokratların katılımıyla Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) gerçekleştirildi. MTSO öncülüğünde gerçekleşen toplantıyla sektörün tüm tarafları aynı masa etrafında buluşarak 'Yeni Hal Yasası Taslağı'na sahadan gelen görüşlerin yansıtılmasını sağladı.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü yetkilileri, toplantı öncesinde Mersin Hali'nde sabah saatlerinde saha incelemelerinde bulundu. Ardından MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderatörlüğünde ve İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar'ın katılımıyla MTSO'da düzenlenen toplantıyla çalışmaların Mersin ayağı tamamlandı. Toplantıya, Mersin Ticaret Borsası Meclis Başkanı, Mersin Halciler Derneği Başkanı ile Sebze Meyve Komisyoncuları Meslek Komitesi Meclis üyeleri katıldı. Başar ve beraberindeki heyetle Mersin'in öncülüğünde, önceki gün Adana ve Antalya hal temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda belirlenen sorunlar ve çözüm önerilerinden hazırlanan ortak rapor paylaşıldı. Yeni Hal Yasa Taslağı'na ilişkin beklentiler, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi. İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün çalışma alanına giren konulardaki talepler paylaşıldı.

"Önceliğimiz üretimin sürdürülebilirliğini güvence altına almak"

Toplantıda konuşan MTSO Başkanı Çakır, davet üzerine Mersin'e gelerek sektörü yerinde dinleyen Genel Müdür Başar ve ekibine teşekkür ederek sözlerine başladı. Çakır, önceliğin ürünün sofraya ulaşmasını sağlayan üreticinin korunması olması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, "Üretici emeğinin karşılığını alabilmeli" dedi. Çakır, üreticinin korunmasının yanında tüketicinin de eş zamanlı korunmasının önemine değinerek, bu kapsamda, hem üretici hem de tüketicinin menfaatini gözeten, günlük piyasa fiyatlarının oluştuğu üretici ve tüketici hallerinin korunması gerektiğini ifade etti.

Öte yandan yasada yer alan, 'meyve sebze komisyoncuları tarafından marketler ve tüccarlara satılan mal bedelleri en geç 30 gün içinde ödenir' maddesinin uygulanmasının sağlanması, Mersin halindeki komisyoncu ve sevkiyat bölümündeki dükkan kiralamalarına müsaade edilmesi, ihracatçıların yaşadığı fire oranlarının Tarım Bakanlığı ile görüşülerek giderilmesi, künyede yazan fiyatlarla fatura rakamları arasında uyum sağlanması için Maliye ve Ticaret Bakanlığı'nın koordineli çalışması da talepler arasında yer aldı. Çakır, "Hem üretilen hem de depolanan ürünlerin miktarını bilmemiz ona göre planlama yapmamız gerekir" dedi.

"Önceliğimiz kayıt dışının önüne geçmek"

İç Ticaret Genel Müdürü Adem Başar ise toplantıdaki değerlendirmesinde 'Hal Yasası'nın temel amacının sektördeki kayıt dışılığı azaltmak ve rekabeti adil hale getirmek olduğunu söyledi.

"Yeni yasa ile hem üretici hem de tüketiciyi koruyarak hal dışında faaliyet gösteren tüccarların kayıt altına alınmasını ve kontrollü çalışmasını hedefliyoruz" diyen Başar, bu sayede hem haksız rekabetin önüne geçileceğini hem de piyasada şeffaflığın sağlanacağını ifade etti. Sorunların çözümü için 'Hal Kanunu'nun bir araç olduğunu kaydeden Başar, "Mutlak bir çözüm değil ama bir an önce çıkarmak istiyoruz. Onun dışında atacağımız adımlar da olacak. Biz de sizinle beraberiz ve hedeflerimiz aynı doğrultuda" ifadelerini kullandı. - MERSİN