MTSO Başkanı Çakır: "Türk girişimcisi vergi verme sorumluluğuna sahiptir"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, Yapay Zeka Destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) tanıtıldı. Sistem, vergi denetiminde şeffaflığı artırmayı ve sahte belgelere karşı etkin mücadele sağlamayı hedefliyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Mersin Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası iş birliğinde, dijitalleşen vergi sisteminin yeni uygulamalarından biri olan Yapay Zeka Destekli Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) Mersin'de tanıtıldı. Vergi denetiminde şeffaflığı ve adaleti güçlendirmeyi hedefleyen sistem, meslek mensupları ve mükelleflerden yoğun ilgi gördü.

MTSO ev sahipliğinde düzenlenen KURGAN Bilgilendirme Toplantısına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Alpay Seyhan, Mersin Defterdarı Metin Uzun'un yanı sıra çok sayıda serbest muhasebeci, mali müşavir ve mükellef katıldı.

Toplantıda, Vergi Denetim Kurulu Adana Denetim Daire Başkanı Mesut Kesmen ile Daire Başkan Yardımcısı Melih Akcan tarafından sistemin işleyişine ilişkin kapsamlı sunum yapıldı. Sunumda; yapay zeka destekli anlık analiz süreçleri, e-fatura uygulamaları, banka hareketleri ve beyannameler üzerinden yürütülen risk analiz mekanizmaları katılımcılarla paylaşıldı.

"Amaç, sahte ve yanıltıcı belgeyle mücadele"

KURGAN sisteminin temel amacının sahte ve yanıltıcı belgeyle etkin mücadele olduğunu belirten Mesut Kesmen, "Bu sistem, düzgün çalışan mükellefi ve mali müşaviri korumayı hedefliyor. Hata ile hileyi birbirinden ayırmak istiyoruz. Hata olabilir ancak hilenin önüne geçmek büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

"Düzgün çalışanı ödüllendiren bir sistem olacak"

Toplantının açılışında konuşan MTSO Başkanı Hakan Sefa Çakır ise vergi bilincinin Türk toplumunda güçlü bir kültüre dayandığını vurguladı. Çakır, "Türk halkı, tarihten bugüne denetim olmasa bile vergi verme sorumluluğuna sahiptir. Ülkesini seven, gerektiğinde fedakarlık yapabilen bir toplumuz. Yeter ki üretelim, kazanalım" dedi.

Verginin adil, şeffaf ve tabana yayılmış bir sistemle toplanmasının önemine dikkat çeken Çakır, KURGAN sistemiyle birlikte vergi altyapısının daha dengeli ve güvenilir hale geleceğine inandıklarını belirterek, "Bu sistem ülkemizi güçlendirecek. Düzgün çalışanı ödüllendiren, adaleti esas alan bir yapı kuruluyor. Bu hepimiz için umut verici" diye konuştu. - MERSİN

