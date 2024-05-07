Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen: Turunçgil sektörü gerçekçi ve sağlam temeller üzerine yükselmeli

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, etkili ve rekabet gücüne sahip turunçgil sektörünün varlığı ve idamesinin ancak sektörün gerçekçi ve sağlam temeller üzerine yükselmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

Gümen, Erdemli ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Üretim Planlamasında Turunçgil Yol Haritası Turunçgil Çalıştayı"nın açılışında, çalıştayda turunçgil sektörünün mevcut durumunun ortaya konulacağını söyledi.

Bu etkinlikte turunçgil sektörü için politikalar geliştirileceğini belirten Gümen, "Dünyanın ilk 10 tarım ülkesinden biri olan Türkiye, güçlü tarımsal altyapısı ile artan ülke nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamanın yanında tarım ve gıda ürünlerinde 30 milyar dolar ile net ihracatçı durumda. Meyve üretimimiz son 20 yılda neredeyse 2 katına çıkarken ülkemiz tarımında yer alan en önemli ürün gruplarından biri olan turunçgillerde de üretimimiz yaklaşık yüzde 200 artışla 7,8 milyon tona ulaşmış durumda." diye konuştu.

Turunçgillerin ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu vurgulayan Gümen, üretim ve dış ticaretteki önemi nedeniyle turunçgillerde sağlıklı bir planlama yapılması gerektiğini söyledi.

Gümen, Bakanlıklarının sektörü uluslararası rekabete uygun şekilde geliştirmeye yönelik politikalar belirlediğini ve destekleme uygulamalarını bu hedefler doğrultusunda vatandaşların kullanımına sunduğunu belirtti.

Bakanlık olarak yaptıkları destekler hakkında bilgi veren Gümen, "Bu çalışmalarla sektörün sürdürülebilir olarak verimli ve kaliteli bir şekilde büyümesi en büyük arzumuzdur." dedi.

Gümen, çalıştayda turunçgil ürünlerinin üretim miktarının iç ve dış pazar talebini karşılama durumu, iç pazar açısından yeni bahçe kurulmasına ihtiyaç olup olmadığı, çeşit bazında ve coğrafi olarak bunların yoğunlaşma durumu ve piyasa aksaklıklarına neden olma risklerinin değerlendirileceğini anlattı.

Çalıştay sonrasında somut ve uygulamalı çözüm önerileri alınacağına değinen Gümen, şöyle konuştu:

"Hızla değişen teknoloji ve ekonomi ortamında büyümesini sürdüren güçlü, etkili ve rekabet gücüne sahip turunçgil sektörünün varlığı ve idamesi ancak sektörün gerçekçi ve sağlam temeller üzerine yükselmesiyle mümkündür. Geçen sene Akdeniz meyve sineği konusunda oldukça yoğun çalışmalar yapmıştık. Ancak bu sene Akdeniz meyve sineği konusunda bir kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. Geçen sene yaşanan sorun bu sene çok ciddi bir şekilde etki edecek. Ayrıca bu sene iklimin soğuk olmaması sebebiyle Akdeniz meyve sineği popülasyonunda ciddi bir artış var. Hastalık olarak illerden gelen sonuçlar şu anda sineğin yoğunluğunun fazla olduğunu gösteriyor."

Gümen, yeşillenme hastalığıyla ilgili yapılması gerekenleri planladıklarını ve hastalığın Türkiye'ye gelmemesi konusunda her şeyi yaptıklarını söyledi.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da çalıştay kapsamında sektöre ilişkin tespit ve değerlendirmelerin yapılacağını ifade etti.

Tarımın dünyadaki en stratejik sektörlerden birisi olduğuna değinen Pehlivan, "Tarım, her günümüzde, anımızda var olması gereken, dünyada yaşam devam ettiği sürece de var olacak. Sektörün önemini ifade etmek, bunun farkında olmak işin bir boyutu. Bununla birlikte önemine uygun adımlar atmak ve geleceği planlamakta bir diğer önemli nokta." ifadelerini kullandı.

Diğer konuşmacılar

Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Sektör Kurulu Başkanı Ali Kavak da çalıştayda alınacak kararların hayata geçirilmesi konusunun takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, çalıştayın turunçgil sektöründe yaşanan güncel ve yapısal sorunların çözümüne vesile olacağını anlattı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da turunçgillerde yapılacak planlamanın oldukça önemli olduğunu dile getirdi.

Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, turunçgil sektöründe kısa, orta ve uzun vadede doğru politikalara ihtiyacın olduğuna dikkati çekti.

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Ferhat Gürüz ise turunçgil üretiminin planlı şekilde yapılmasının en büyük arzuları olduğunu belirterek, plansız üretimin zararlarının bu sezon narenciye sektöründe net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, mevcut ürünlerin daha iyi şartlarda satılabilmesi için üreticilerin, ihracatçıların ve sektör paydaşlarının birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da bu çalıştaydan çıkacak sonuçları kısa, orta ve uzun vadede turunçgilin geleceği için kullanacaklarını kaydetti.

Turunçgil Çalıştayı

Tarım ve Orman Bakanlığı himayelerinde Mersin Valiliği, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Mersin Ticaret Borsası ve Ulusal Turunçgil Konseyi işbirliğinde düzenlenen çalıştayın ilk gününde Turunçgil Yetiştiriciliğinde Üretim Planlaması, Turunçgillerde Islah ve Yeni Çeşitler, İklim Değişikliği ve Su Yönetimi, Sürdürülebilir Üretim ve İyi Tarım Uygulamaları gibi konularda oturumlar gerçekleştirildi.

Çalıştay yarın düzenlenecek oturumlarla sona erecek.