Mersin'de deniz sezonu başladı: Rus uçuşlarının iptali bölge turizmini etkiledi

Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden Mersin'de sezon havaların ısınmasıyla başlarken turizmciler, Rusya'dan Çukurova Bölgesi'ne yapılan direkt uçuşların durdurulmasının kendilerini olumsuz etkilediğini ifade etti.

Hava sıcaklığının 30 dereceye yaklaştığı bugünlerde Mersin'de deniz sezonu açıldı. Özellikle hafta sonlarında sahiller dolarken, hafta içi de tatile gelenlerin yoğunluğu dikkat çekti. Birçok ilden tatilcinin tercih ettiği Mersin'e deniz keyfi yaşanırken turizmciler, daha önce bir Rus hava yolu şirketinin haftada beş gün gerçekleştirdiği uçuşların iptal edilmesinin kendilerini etkilediğini dile getirdi.

Geçtiğimiz yıl bir Rus hava yolu şirketinin haftada beş gün gerçekleştirdiği uçuşlarla bölgeye önemli sayıda turist geldiğini ifade eden tur operatörü turizmci Ali Küçük, bu ziyaretçilerin Mersin ve Silifke'deki otellerde konaklayarak Kapadokya, Mezopotamya ve Kuzey Kıbrıs gibi destinasyonları da ziyaret ettiklerini söyledi. Rus turistlere yönelik özel paket programlar hazırladıklarını ve geçen yıl küçük çaplı da olsa başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Küçük, bu yıl da sezon öncesinde gerekli hazırlıkları yaptıklarını ancak Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle Rus uçuşlarının iptal edildiğini ifade etti.

Küçük, Rus hava yolu şirketlerinin ambargo şartları nedeniyle filolarını küçültmeye gitmesi ve talebin daha yoğun olduğu Antalya bölgesine yönelmesi nedeniyle Çukurova'ya yapılan uçuşların sonlandırıldığını belirtti. Geçtiğimiz yıl bölge için önemli bir transit turizm merkezi oluştuğunu vurgulayan Küçük, Çukurova ve Mersin'in farklı destinasyonlara geçiş noktası haline geldiğini ancak hava ulaşımının olmaması nedeniyle bu potansiyelin istenilen seviyeye ulaşamadığını kaydetti.

Öte yandan, Kurban Bayramı tatilinde bölgedeki otellerin yüksek doluluk oranlarına ulaştığını belirten Küçük, hava şartlarının sezon başlangıcını bir miktar etkilediğini ancak yaz sezonu için umutlu olduklarını dile getirdi.

Mersin ve Silifke'nin eşsiz sahilleri, yaylaları, plajları, yat turizmi imkanları ile rafting, yelken ve yamaç paraşütü gibi alternatif turizm aktiviteleriyle sezona hazır olduğu da ifade edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı