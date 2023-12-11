Mersin'de Kadınların Üretimini Destekleyen Kurslar

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezi (TORTEK), kadınların üretimini desteklemek, sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

24 noktada ve 56 farklı branşta uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz verilen kurslara, özellikle ev hanımları olmak üzere her yaş grubundan vatandaş katılıyor. Kursiyerler, el emeği ürünlerini kent genelinde düzenlenen sergilerin yanı sıra sosyal medya üzerinden de satışa çıkararak, ev ekonomilerine destek oluyor.

"TORTEK kursiyerlerimiz istihdamda bir adım öne geçmiş oluyor"

Özellikle ev hanımları olmak üzere meslek öğrenmek isteyen tüm vatandaşları TORTEK merkezine davet eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "TORTEK merkezimize gelen kursiyerlerimiz el becerilerini geliştirerek, öğrendiklerini üretime dönüştürüyorlar. Burada hem sosyalleşip hem de ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomilerine katkıda bulunuyorlar. TORTEK ile vatandaşlarımıza başarılı bir meslek yolu hazırladığımız gibi ekonomiye de vasıflı eleman yetiştirmek için önemli bir misyon üstleniyoruz. Bugüne kadar 6 bin 278 vatandaşımıza mesleki eğitim verdik. Bu bizim için mutluluk verici" ifadelerini kullandı. Başkan Yılmaz ayrıca belediye personelinin tüm üniforma ve kıyafetlerinin de TORTEK bünyesinde üretildiğini, bu şekilde belediye bütçesine yüzde 70 oranında kar sağlandığının da altını çizdi. - MERSİN