Mersin'de hayvancılığa güneş enerjili destek

Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik önemli bir destek hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında üreticilere taşınabilir güneş enerjisi sistemleri dağıtıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Divan Katip Üyesi ve AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez ile TBMM Tarım Komisyonu Katip Üyesi ve Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın katılımıyla gerçekleştirilen programa ilçe teşkilatları ve ilgili kurum yetkilileri de iştirak etti.

Proje kapsamında Tarsus'ta 70, Çamlıyayla'da ise 26 olmak üzere toplam 96 üreticiye, yaklaşık 3,4 milyon TL bütçeli yüzde 100 hibeli taşınabilir güneş enerjisi sistemi desteği sağlandı.

Milletvekilleri yaptıkları ortak açıklamada, kırsalda üretimi destekleyen projelerin bölge ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirterek, hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesinin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Açıklamada, "Üreticimizin her zaman yanında olmaya, emeğini ve alın terini desteklemeye devam edeceğiz" denildi.

Milletvekilleri ayrıca projenin hayata geçirilmesinde başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı'na ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ederek, desteklerin üreticilere hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti.

Gerçekleştirilen destekle bölgedeki üreticilerin enerji ihtiyacının karşılanması, üretim verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor. - MERSİN

