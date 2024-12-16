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Mersin'de Emlak Fiyatları Stabil Kalacak

Mersin'de Emlak Fiyatları Stabil Kalacak
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Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Suriye'den başlayan geri dönüşlerin emlak fiyatlarına etkisini değerlendirerek, bu fiyatların stabil kalacağını ve 2024'ün emlak piyasası açısından hareketli geçmeyeceğini açıkladı. Canpolat, yüksek konut kredi faizlerinin ev alımlarını durgunlaştırdığını ve gayrimenkul almanın şu an tam zamanı olduğunu belirtti.

Mersin Emlakçılar Odası Başkanı Mehmet Sinan Canpolat, Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle başlayan geri dönüşlerin emlak fiyatlarına yansımasıyla ilgili, "Mersin hem Suriye'den hem Orta Doğu'dan hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan göç alan bir şehir. Fiyatlar stabil kalır" dedi.

Canpolat, emlak piyasası açısından 2024 yılının hem Mersin hem de Türkiye açısından çok hareketli geçmediğini söyledi. Bunun için öngördükleri iki sebep olduğunu belirten Canpolat, "Bunlardan biri bankaların mevduat faizlerini yüksek tutması, yatırımcının, vatandaşın paralarını mevduatta değerlendirmesi. İkinci konu da halkımızın yüzde 80-90'ı konut kredisiyle alım gerçekleştirdiği için yaklaşık bir yıldır hatta bir yıldan fazladır bir süredir hem kamu bankalarının hem özel bankaların konut kredi faizlerinin yüksek olması ev alımlarını ve genel piyasaları durgunlaştırmış durumda. Bizim 2025 öngörümüz; tabii ki hükümetin alacağı kararlarla birlikte eğer konut kredi faiz oranları kısmen aşağı çekilir, 2'nin altına 1 küsürlere düşecek olursa piyasaların hareketleneceğini, canlanacağını umut ediyoruz" diye konuştu.

"Şu an gayrimenkul almanın tam zamanı"

Ev almak isteyenlere geç kalmamalarını öneren Canpolat, "Mevduat faizleri yüksek olabilir, oradan ciddi gelir elde edebilirler. Ama şu an gayrimenkul almanın, ev almanın, yatırım yapmanın tam zamanı. Çünkü fiyatlar, gerçekten günümüz şartlarında çok afaki ya da balon fiyatlar değil. Şu anki mevcut fiyatlar, uygun ve şu an tam almanın zamanı. Eğer aradan 2-3 ay geçer, konut kredi faiz oranları düşerse bu rakamları yakalayamayabiliriz" dedi.

"Net bir şey söylemek için erken"

Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle başlayan geri dönüşlerin emlak fiyatlarına yansımasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Canpolat, şöyle devam etti: "Türkiye'de bulunan yaklaşık 6-7 milyon Suriyeliden bahsediliyor. Mersin'imiz için de yaklaşık 300-350 bin gibi rakamdan bahsediliyor. Şimdi bununla ilgili çok net bir şey söylemek için erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada taşların yerine oturması lazım. Buradaki yerleşik halkın 'hemen bütün eşyalarımızı alıp gidiyoruz' noktasındaki beklenti şu aşamada biraz yanlış olur. Ama önümüzdeki günler nasıl olacağını gösterecektir. Gittiklerinde, boşalan dairelerle beraber konutta kiralık ve satılıklarda bir iyileşme olur mu? Özellikle Mersin ölçeğinde bahsedersek; Mersin hem Suriye'den hem Orta Doğu'dan hem Rusya'dan hem Ukrayna'dan göç alan bir şehir. Yani çok fiyatlar yükselmez, stabil kalır. Çok büyük bir beklentiye girmek şu aşamada yanlış olur. Ciddi anlamda burada ikamet eden ya da İstanbul'da, Ankara'da, değişik şehirlerde ikamet edenler geri dönüşe başlarlarsa en azından o arz talep dengesi açısından biraz rahatlama olur. O rahatlama da ister istemez piyasalara yansır. Ama bir de bunun tersini düşünmek lazım. Hani gitmeyip bir o kadar da oradan buraya gelinmesi; öyle bir söylenti de var. Eğer o da hayata geçerse o zaman işimiz biraz daha zorlaşır."

Tüketicilere satlık konutlar için EİDS uyarısı

Canpolat, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) 1 Ocak 2025 itibarıyla ilk olarak kiralık taşınmazlarda zorunlu şekilde devreye alınacağını söyledi. Satılık taşınmaz ilanlarında ise verilecek ikinci talimata kadar uygulamanın mevcut halindeki gibi devam etmesine karar verildiğine dikkat çeken Canpolat, "Kiralıklarda doğrulama sistemi, internet portalları ve sosyal medyada geçerli olacak. O yürürlüğe girecek ama satılıklarda askıya alındığı, daha sonra hayata geçileceği belirtildi. Satılık konutlarda böyle bir doğrulanma gerçekleşmeyince dolandırıcılık olayları ve aldatmalar artabilecektir. Bu nedenle vatandaşlar, sosyal medyadan ya da internet portallarından görmediğiniz, sunumu yapılmayan, mal sahibini görmediğiniz kayıt için sosyal medyadan ve internet portallarından istenen kapora, IBAN'a para gönder noktasında hiçbir yaklaşımda bulunmasınlar. Hemen en yakın adli mercilere ya da gerekli yerlere müracaat etmeleri kendileri açısından iyi olacaktır" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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