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Mersin'de Balıkçılar Sezona Bereketle Başladı

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Mersin'de balıkçılar, 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. Fırtınanın ardından açılan avlar bereketli geçerken, çeşitli balık türleri kıyıya döküldü.

Mersin'den 'Vira Bismillah' diyerek Akdeniz'de körfeze doğru açılan balıkçılar sezona bereketli başladı, çeşit çeşit balıklarla kıyıya döndü.

Doğu Akdeniz'de hava sıcaklığının Eğe ve Karadeniz'e göre yüksek olması nedeniyle sezonu her sene olduğu gibi bu yıl da balıkçılar 15 gün geç açtı. Mersin genelinden balıkçılar, tüm hazırlıklarını yapıp 15 Eylül'de 'Vira Bismillah' dedi. 321 kilometrelik denize kıyısı olan kentteki 7 balıkçı barınağından 441 teknenin bir çocuğu fırtına nedeniyle ilk gün açılamadı. Fırtınanın geçmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar 2 gün süren avlarının ardından çeşit çeşit balıklarla kıyıya döndü. Sezonun ilk günlerinin bereketli geçtiği belirtilirken başta karides olmak üzere barbun, gümüş, istavrit, turna ve mercan gibi balıkların çıktığı ifade edildi. Avlanan balıklar, teknelerdeki tayfalar tarafından cins ve boylarına göre ayrıldıktan sonra yıkanıp, buzlanarak kıyıda bekleyen araçlara teslim edilerek piyasaya gönderildi.

"İlk avlar bereketli oluyor"

Teknede görev yapan tayfalardan Mehmet Güler, "Sezon yeni açıldığı için ilk avlar bereketli oluyor. Genelde 2 günde bir kıyıya dönüyoruz ancak mıntıkaya göre de değişebiliyor. Gittiğimiz bölge uzaksa 2 gün kalıyoruz, yakınsa bir gün kalıyoruz" dedi.

Mersin Su Ürünleri Kooperatifi Bölge Birliği Başkan Yardımcısı Yalçın Sakın da, "Sezonu 15 Eylül'ü 16 Eylül'e bağlayan gece açtık. Bir de fırtına vardı. Fırtınaya rağmen zor bela arkadaşlar çalıştı. Dün ve bugün akşam gelmeye başladılar. Sezonun başı olduğu için iyi gözüküyor. Birkaç gün sonra da inşallah devam eder. Masraflar çok ağır, havalar da biraz sıcak gidiyor, balık fiyatları da nasıl olacak bilmiyoruz" dedi.

Avda çıkan balıklarla ilgili de bilgi veren Sakın," İlk avda karides, barbun, turna ve istavrit gibi balıklarımız var. Balıklarımız piyasaya pazarlanacak. İnşallah vatandaşlarımıza uygun şekilde yansır. Taze ve organik" ifadelerini kullandı.

Balıkçı arkadaşlarına rastgele diyen Sakın, ilk haftaların genel de bereketli olduğunu ilerleyen süreçte balık popülasyonunun azaldığını kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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