Mersin Büyükşehir Belediyesi Üzüm Sıkma Makinesi Desteği Sağlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, 2023 yılında planladığı üzüm sıkma makinesi desteğine başladı. Tarsus'un Cinköyü Mahallesi'nden başlayan destek çerçevesinde Cinköyü Sulama Kooperatifi'ne üzüm sıkma makinesi hibe edildi. Üreticilerin yoğun iş gücünden ve zamandan tasarruf sağladığı makine sayesinde üzüm sıkma işlemi daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi, 2023 yılında planladığı üzüm sıkma makinesi desteğine başladı.

Tarsus'un Cinköyü Mahallesi'nden başlayan destek çerçevesinde Cinköyü Sulama Kooperatifi'ne üzüm sıkma makinesi hibe edildi. 330 hanenin bulunduğu ve yıllık yaklaşık 150 ton civarında üzüm sıkılan mahallenin üreticilerinin yüzü gelen makine sayesinde güldü. Üzümleri, eski usul yönteme göre çuvallara doldurup çiğneyerek suyunu çıkarmak için günlerce uğraşan üreticilerin makine sayesinde 1 saatte 1 ton üzüm sıkabilir hale geldiği belirtildi.

"Üreticiler yoğun iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlıyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Ziraat Mühendisi olarak görev yapan Zeynep Durmaz, üzüm sıkma makinesi desteği ile ürün ve verim kayıplarının önüne geçmek istediklerini söyledi. 2023 yılında kooperatiflere 5 adet üzüm sıkma makinesi desteği planladıklarını ifade eden Durmaz, yapılan desteğin sağladığı avantajlardan bahsederek, "Üzüm sıkma makinesinde en önemli avantaj üreticilerin yoğun iş gücünden ve zamandan tasarruf sağlamasıdır. Ürünün kar marjını arttırmak, ürüne katma değer sağlamak da amaçlarımızdan. Üreticilerin pekmez, pestil, bandırma gibi birçok yöresel ürünleri rahat ve kolay üretmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Çünkü çok zor olduğu için üreticiler bu işlemi yapmaktan kaçınıyorlar" ifadelerini kullandı.

Üzüm sıkma makinesinin teknik özelliklerinden de bahseden Durmaz, "Bu makine saatte 1 ton üzüm sıkma kapasitesine sahip olup, gıda ile temas eden bütün aksamları krom malzemeden imal edildi. Sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak üretim yapılıyor. Üzüm sıkma makinesiyle bölge ve aile ekonomisine katkı sağlanıyor" dedi.

"Normal şartlarda bu iş bir günümüzü alıyordu"

Mersin Tarsus Cinköyü Sulama Kooperatifi Başkanı Bekir Öztürk, "Daha önce bu üzüm sıkma işi eski usul tepelemeyle oluyordu. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi kooperatifimize bu makineyi verdi. Şimdi artık daha düzenli bir şekilde suyu alınıyor. Köyümüz 330 hane. Aşağı yukarı yıllık 150 ton civarında üzüm çekiliyor pekmez yapmak için" dedi. Verilen makine ile üzüm sıkma işleminin çok kısa sürelere indiğini belirten Öztürk, "500 kilo üzümümüz yarım saat içerisinde sıkılmış oldu. Normal şartlarda bu iş bir günümüzü alıyordu" diye konuştu.

"Pekmez işi neredeyse bitmek üzereydi"

Cinköyü Mahalle Muhtarı İsmail Kıvrak ise yapımı çok zahmetli olduğu için insanların yavaş yavaş pekmez üretiminden uzaklaştığını ifade etti. Kıvrak, "Yapımı biraz zor olduğu için son zamanlarda pekmez işi köylerde neredeyse bitmek üzereydi. Büyükşehir Belediyesinin tarımla alakalı köylere destek verdiğini duyduk ve bir dilekçe yazarak müracaat ettik. Sağ olsun Vahap başkanımızın onayı ile kadınların işini kolaylaştıracak bu makine bize teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Elif Yıldırım makine geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah razı olsun. Önceden teknede çiğniyorduk, şimdi rahatız. Yorulmuyoruz, 5 dakikada oldu şimdi. Ne mutlu bugünümüze" diye konuştu. - MERSİN