Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Destekleriyle Zeytin Üreticisine Yardım Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kırsal yerleşim yerlerinde tarımsal istihdamı ve kalkınmayı artırmak adına hayata geçirdiği projeler hız kesmeden devam ederken, sulama yetersizliği sebebiyle zeytin ağaçları kuruyan ve toprağı verimsizleşen Tarsus ilçesindeki Mustafa Pak, verilen sulama borusu desteği ile toprağına yeniden hayat verdi.

Kentin dört bir yanında tarımsal faaliyetleri sürdürülebilir kılmak ve ürünlerin ekonomik değerini artırmak adına Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde üreticiye desteğini sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu kez Tarsuslu zeytin üreticisi Mustafa Pak'ın umudu oldu. Sulama yetersizliği sebebiyle zeytin ağaçları kuruyan ve toprağı verimsizleşen üretici Pak, Büyükşehir Belediyesinin sulama borusu desteği ile toprağına yeniden hayat verdi.

Proje çerçevesinde hem su kaynaklarının korunması ve ürün verimliliğinin artırılması hem de üreticilerin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alması amaçlanıyor.

"Büyükşehir Belediyesinin tarımsal destekleri sayesinde vatandaşımız ve köyümüz kalkınıyor"

Sulama borusu desteği sayesinde ormana benzeyen alanların, bağ bahçe gibi yeşerip daha bakımlı hale geleceğini belirten Tarsus Karadirlik Sulama Kooperatifi Başkanı Sadi Çiftçi, "Borularımızı çekip kaynaştırmasını yapıyoruz. İş bitince sulamaya da başlayacağız. Önceden tankerle sulama yapıyorduk, şimdi borularımıza kavuştuk. Bağ, bahçemiz artık kendi kendine sulanacak" dedi. Karadirlik Köyünün sarı ulak zeytini ile özdeşleştiğini ve bununla anıldığını aktaran Pak, sulama yapamadıklarından dolayı zeytinlerin verimsizleştiğini ve kurumaya başladığını kaydetti. "Yeter ki suyumuz olsun" diyen Çiftçi, "Şeftali, erik, zeytin ve çeşitli sebzeleri artık gönül rahatlığıyla ekeceğiz. Başkanımız Vahap Seçer'e ve destek veren herkese çok teşekkürler" diye konuştu.

"Köyümüz artık cennet oldu"

Büyükşehir Belediyesinin kırsala yaptığı tarımsal desteklerin oldukça fazla olduğunu dile getiren Çiftçi, "Başkanımız Vahap Seçer de ziraatı bildiği için küçükbaş hayvan desteği, hamur yoğurma makinesi, yem desteği gibi çiftçiye fayda sağlayan çok destek verip, katkı sağlıyor. Köyümüz artık cennet oldu. Kooperatif kurulmadan önce köyümüzden çok fazla kişi dışarıya yevmiyeye giderdi. Tarımsal faaliyetler artınca, bu defa köyümüze yevmiyeciler gelmeye başladı. Tarımsal faaliyetler olunca hem işçilerimiz çalışıyor hem de vatandaşımız ve dolayısıyla köyümüz kalkınıyor" diye konuştu.

"Sulama borusu desteği sayesinde bağ bahçemiz artık cennet gibi olacak"

Tarsus'ta yaşayan üreticilerden Mustafa Pak, "Su olmazsa hayat durur. Ağaçlarımız, kuruma noktasına geldi. Su gelince ağaçlarımız tekrar canlanacak ve sebzelerimizi toplayacağız. Gerekirse daha çok ağaç dikeceğiz ve üretimi fazlalaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Su olmadan önce verimli bir hasat dönemi geçirmediğini anlatan Pak, "Daha önce artezyenli alanda ekim yapmaya çalıştık ama artezyenli yerde ortak çoktu ve istediğimiz sulamayı yapamıyorduk. Su sayesinde önümüzdeki günlerde daha çok verim alacağız, işlerimiz de açılacak. Daha çok ekip, daha çok çalışacağız. Boşta kalan işçilere de yardım etmiş ve katkı sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

Sulama borusu desteği sayesinde arazisinin daha verimli ve bakımlı hale geleceğini sözlerine ekleyen Pak, "Artık her yer cennet gibi olacak, daha çok verim alacağız" dedi. - MERSİN