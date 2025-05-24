Mersin Balığı Milas'ta Yetiştiriciliğe Dahil Edildi

Mersin Balığı Milas'ta Yetiştiriciliğe Dahil Edildi
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Ekonomik değeri yüksek Mersin Balığı, Milas'ta deniz balıkları yetiştiriciliğine katıldı. Havyarı ile dikkat çeken bu türün büyüme performansı ve su kalitesi titizlikle izleniyor.

Ekonomik değeri yüksek olan Mersin Balığı, Milas'ta yürütülen deniz balıkları yetiştiriciliği çalışmalarına dahil edildi. Havyarıyla dikkat çeken türün büyüme performansı ve su kalitesi titizlikle izleniyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde toprak havuzlarda sürdürülen akuakültür faaliyetleri yeni bir türle daha çeşitleniyor. Etinin yanı sıra yüksek ticari değere sahip havyarıyla da bilinen Acipenser gueldenstaedtii (Mersin balığı), deniz balıkları yetiştiriciliğine dahil edildi.

Yetkililer, bu özel türün üretim sürecinde büyüme performansının ve su kalitesi parametrelerinin düzenli olarak takip edildiğini belirtti. Özellikle havyar üretimiyle dünya genelinde büyük bir pazara sahip olan mersin balığının, bölge ekonomisine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni türlerin yetiştiriciliğe kazandırılması yönündeki araştırma ve geliştirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini vurgulayan yetkililer, Milas'ın akuakültürde önemli bir üretim merkezi haline gelmeye devam ettiğini ifade etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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