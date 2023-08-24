Merkez'in faiz kararıyla Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan liderliğindeki yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlar meyvelerini vermeye başladı. Merkez Bankası'nın faizi yüzde 25'e çıkarmasıyla son dönemde düşüşe geçen Türkiye'nin kredi risk primi 20 baz puan daha gerileyerek 394 baz puana indi. Böylece kredi risk priminde son 2 yılın en düşük seviyesi görüldü.

Hafize Gaye Erkan yönetimindeki Merkez Bankası, seçim sonrası üst üste üçüncü kez faiz artırdı. Haziranda faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkaran Merkez, temmuzda ise faizi yüzde 17,5'e çekmişti. Bugün ise piyasa beklentilerinin çok üzerinde bir artışa giden Merkez Bankası yönetimi, faizi 750 baz puan artırarak yüzde 25'e çıkardı. Bu gelişme sonrası Türkiye'nin kredi risk primi son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi.