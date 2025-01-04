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Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi

Merkez Bankası, yabancı para kredilerinde aylık büyüme sınırı yüzde 1'e indirdi
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Merkez Bankası, yabancı para ticari kredilerde büyüme sınırını yüzde 1,5'tan yüzde 1'e indirdi. Ayrıca, Türk lirası ticari kredilerde aylık büyüme sınırı KOBİ kredileri için yüzde 2,5 olarak belirlendi. Bu karar, ticari kredilerin büyüme hızını kontrol altına almayı amaçlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından makroihtiyati çerçeveye ilişkin yapılan duyuruda, Bankanın kredi büyümesi ve kompozisyonunun dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini temin etmek amacıyla kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gidildiği bildirildi.

AYLIK BÜYÜME SINIRI YÜZDE 1'E İNDİRİLDİ

Yabancı para ticari krediler için yüzde 1,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1'e indirildiği aktarılan açıklamada, Türk lirası ticari kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının KOBİ kredileri için yüzde 2,5, diğer ticari krediler için yüzde 1,5 olarak farklılaştırdığı bildirildi.

Açıklamada, "Ayrıca KOBİ'lere, KOSGEB desteğiyle veya uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklarla sürdürülebilirlik kapsamında kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyüme sınırından muaf tutulmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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