Merkez Bankası Rezervleri 3 Haftada 7 Milyar Dolar Geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Merkez Bankası’nın net rezervleri üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Merkez Bankası'nın net rezervleri üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu.

BDDK bankacılık sektörüne ilişkin haftalık bültenini yayınladı. Buna göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 101 milyar 992 milyon lira artarak 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı. Sektörün kredi hacmi 7 Nisan itibarıyla 101 milyar 992 milyon lira arttı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 516 milyar 451 milyon liradan 8 trilyon 618 milyar 443 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 153 milyar 724 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1,54 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 10 trilyon 112 milyar 487 milyon lira oldu. Tüketici kredileri tutarı, 7 Nisan itibarıyla 7 milyar 867 milyon lira artışla 1 trilyon 280 milyar 80 milyon liraya yükseldi. Kredilerin 397 milyar 59 milyon lirası konut, 66 milyar 329 milyon lirası taşıt ve 816 milyar 692 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 35 milyar 506 milyon lira artarak 1 trilyon 80 milyar 723 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 7 milyon lira azalarak 577 milyar 28 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 298 milyar 318 milyon lirası taksitli, 278 milyar 710 milyon lirası taksitsiz oldu.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 3 HAFTADA 7 MİLYAR DOLAR GERİLEDİ

Merkez Bankası'nın net rezervleri üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu. Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 31 Mart'ta 70 milyar 247 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

KUR KORUMALI MEVDUATTAKİ ARTIŞ SÜRDÜ

BDDK verilerine göre, kur korumalı mevduattaki artış geçen hafta da sürdü. Kur korumalı mevduat geçen hafta 75 milyar 767 milyon lira artarak, 1 trilyon 776 milyar 830 milyon liraya çıktı.