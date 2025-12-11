Haberler

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 38'e indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirdi. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme gösterse de risk unsurlarının devam ettiği vurgulandı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirildiğini açıkladı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulu'nun, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar verdiği belirtildi. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirdiği kaydedildi.

'ENFLASYON BEKLENTİLERİ RİSK OLMAYA DEVAM EDİYOR'

Kasım ayında tüketici enflasyonunun beklenenden düşük gerçekleştiği vurgulanarak, "Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" denildi.

'HEDEFLERDEN AYRIŞMA DURUMUNDA, PARA POLİTİKASI DURUŞU SIKILAŞTIRILACAK'

Kurulun politika faizine ilişkin atılacak adımları, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyeceği işaret edilerek, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
