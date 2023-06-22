Merkez Bankası, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Ekonomist Uğur Gürses, 'Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu' yorumunu yaparken iktisatçı Hayri Kozanoğlu, 'Hem şiş yandı hem kebap. Yüzde 15, piyasaları tatmin etmez, yabancıları cezbetmez. Buna karşı nas filan da tarihe karıştı' dedi.

Merkez Bankası, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı. Ekonomist Uğur Gürses, "Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu" yorumunu yaparken iktisatçı Hayri Kozanoğlu, "Hem şiş yandı hem kebap. Yüzde 15, piyasaları tatmin etmez, yabancıları cezbetmez. Buna karşı nas filan da tarihe karıştı" dedi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi 26 sonra yükseltti. PPK, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, yüzde 8,5 seviyesindeki politika faizi, 650 baz puan arttırarak yüzde 15'e çıkardı.

Ekonomist ve iktisatçılar, ilk değerlendirmelerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bazı ekonomist ve iktisatçıların yorumları şöyle:

Uğur Gürses: Enflasyonu, bunu patlatana temizletmeye kalkarsanız olacağı bu. Yetersiz faiz artışına karşılık, sıkılaşmanın devamı için kuvvetli bir işaret de yok: 'Belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma, gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.' Siyasi direktifle iş yapanlar, 'gerektiği zaman'ı muğlak bırakır, 'gerekli ölçüyü' de açık bırakır, gelecek toplantılara da işaret veremez.

Mustafa Sönmez: Dağ fare doğurdu. Yüzde 15 politika faizi. Yüzde 15 ile yetinen PPK'nın durum değerlendirmesi. Bundan ne köy olur ne kasaba. Boşuna Körfez ülkelerine yollanmadı Şimşek. Hem enflasyon yüksek ve yükselmeye devam edecek diyeceksin hem de yüzde 40 enflasyonun 25 puan altında kalacak politika faizi ile top çevireceksin. Sade suya tirit. Saray korkusu baskın. Döviz bakalım ne olacak.

Hayri Kozanoğlu : Hem şiş yandı hem kebap. Yüzde 15, piyasaları tatmin etmez, yabancıları cezbetmez. Buna karşı nas filan da tarihe karıştı. Yabancılar, PPK metninden, duruma hakim, sorunları doğru saptayan bir Merkez Bankası izlenimi edinirler. Ama yoğun giriş yapmak için faizlerin daha da yükselmesini, karışık regülasyonların sadeleştirilmesini beklerler.