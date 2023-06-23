Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar güne tarihi rekoru kırarak başladı

Merkez Bankası'nın 27 ay sonra ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini yüzde 15'e çıkarmasının ardından döviz kuru ciddi bir yükseliş trendine girdi. Gece saatlerinde 25,4804 seviyesine ulaşan dolar/TL güne tarihi rekorunu kırarak başlarken, saat 08.40 itibarıyla 25,20 seviyesinden işlem görüyor. Euro da 27,8835 TL'yi görerek bir rekora daha imza attı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesinin ardından yeni ekonomi yönetimi ilk faiz kararında sert bir artış yaptı. 650 baz puanlık artış yapan Merkez, faizi yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çıkardı. Bu gelişme sonrası dolar ve altın rekor üstüne rekor kırmaya başladı.

DOLAR GECE SAATLERİNDE TARİHİ REKORUNU KIRDI

Gece saatlerinde 25,4804 seviyesine ulaşan dolar/TL bugüne tarihi rekorunu kırarak başlarken, saat 08.40 itibarıyla 25,20 seviyesinden işlem görüyor.

EURO'DAN YENİ REKOR

Merkez'in kritik faiz kararının ardından dün ilk kez 27 TL'yi aşan Euro/TL ise, bugün yine yükseliş eğilimini sürdürerek, 27,8835 seviyesini gördü ve bir kez daha tarihi zirvesini yeniledi.

ALTININ ATEŞİ SÖNMÜYOR

Altında da dünden beri devam eden yükseliş sürüyor. Gram altın TCMB'nin faizleri yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkarması sonrası Dolar/TL kurunun 24,5 üzerine çıkmasıyla 1523 TL seviyesine ulaşmıştı. Gram altın 23 Haziran Cuma sabahı son olarak 1545 TL'yi gördü.