Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi
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Merkez Bankası, TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarında aylık referans oranlarında indirime gitti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası'nın Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranlarında aylık referans oranlarında indirime gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından sıcak bir gelişme daha yaşandı. Merkez Bankası, kredi kartı faizlerinde de değişikliğe gidildi.

MERKEZ BANKASI'NDA FAİZ KARARI! İŞTE YENİ ORANLAR

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları hesaplanırken dikkate alınan aylık referans orana dönem borcu yirmi beş bin Türk lirası ile yüz elli bin Türk lirası arasında olan kredi kartları için daha önce 114 baz puan eklenirken yeni düzenlemeyle bu 89 baz puana indirildi. Dönem borcu yüz elli bin Türk lirasının üzerinde olan kredi kartları için ise söz konusu rakam 164 baz puandan 139 baz puana indirildi.

Türk lirası cinsinden kurumsal kredi kartı işlemlerinde (nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç) uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 164 baz puan yerine 139 baz puan eklenerek belirlenecek.

Kredi kartları vasıtasıyla yapılan Türk lirası cinsinden nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana ise 189 baz puan yerine 164 baz puan eklenerek hesaplanacak.

Merkez Bankası, kredi kartı faiz oranlarını indirdi

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Ekonomi
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