Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, FAST Ödeme İste Katman Servisi'ni kurumsal kullanıcılar için güncelleyerek yeni özellikler ekledi. 2024'ten itibaren bireysel kullanıcıların yanında işletmeler de servisten faydalanabilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendiğini duyurdu.

ÖDEME İSTEME UYGULAMASI DEVREYE GİRİYOR

TCMB'den yapılan duyuruda, ödeme öncesinde alacaklının borçludan ödeme talep etmesi, borçlunun ise bu talebe yanıt vermesi esasına dayanan FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerinin devreye alındığı bildirildi. Bireysel kullanıcıların 2024'ten bu yana kullandığı servisin, eklenen yeni özellikler sayesinde kurumsal kullanıcılar tarafından da kullanılabilecek şekilde güncellendiği belirtilen duyuruda, "Böylece söz konusu katman servis, hem işletmeler arası ödemelerde kullanılabilecek hem de işletmelerin bireysel kullanıcılarla yaptıkları işlemlerde 'ödeme iste' talebini başlatabilmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

ÖDEME ERTELEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Duyuruda, ayrıca katman servisinin, tüm ödeme türlerinde "kısmi ödeme" ve "erken ödeme", kurumsal kullanıcıların başlattığı ödeme türlerinde ise "ödeme erteleme" fonksiyonlarının devreye alındığı, yeni özelliklerin 18 Ocak 2025'ten itibaren kullanılabildiği kaydedildi.

GÜVENLİ VE HIZLI ÖDEME YÖNTEMİ SUNUYOR

FAST Ödeme İste Katman Servisi'nin, çeşitlenen fonksiyonları ve kullanım alanlarıyla kullanıcılara yeni kolaylıklar getirirken, ödemeler ekosisteminde birçok noktada katma değer oluşturacağına işaret edilen duyuruda, "7/24 anlık ve güvenli para transferi imkanı sunan FAST sisteminde, bankalar ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarından oluşan katılımcıların sayısı 2024 yılında 42'ye çıkmıştır." bilgisi verildi.

ÖDEME ORTAMLARINDA REKABETİN ARTMASINA YARDIMCI OLUYOR

Duyuruda, ödemeler ekosisteminin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde nakit ve kartlara alternatif ödeme yöntemi olarak kullanılan FAST sisteminin üretime alındığı ilk günden bu yana artan işlem hacminin, Aralık 2024'te günde ortalama 13,8 milyon lira olarak izlendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: FAST sistemi, katmanlı servisler ile kullanıcıların ödemelerini kolay, güvenli ve hızlı bir şekilde yapmalarını sağlamaktadır. Katman servislerin birlikte çalıştığı yenilikçi teknolojiler ise ödemeler alanında rekabeti ve inovasyonu teşvik ederek yeni iş modellerinin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır.

FATURALAR ÖDEME İSTE ARACILIĞIYLA GÖNDERİLEBİLECEK

Öte yandan, Ödeme İste Katman Servisi'nin yeni özelliklerine dair örnek bir işleme göre, bir şirket, müşterilerinin veya abonelerinin faturalarını "Ödeme İste" talebiyle gönderebilecek. Müşteriler, mobil uygulamaları üzerinden gelen bildirimle fatura ödemesine ilişkin bilgileri kontrol edecek ve "Ödeme İste" talebini yanıtlayabilecek. Böylece ödeme işlemi belirlenen tarihte FAST üzerinden otomatik gerçekleşecek.

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Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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