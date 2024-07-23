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Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

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Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez, ekonomistlerin beklentisine paralel olarak faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi.

Faiz oranlarına ilişkin duyuruda şunlar kaydedildi; "Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğilimi belirgin bir zayıflama kaydetmiştir. Öncü göstergeler temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret etmektedir. Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.

"KURUL RİSKLERE KARŞI İHTİYATLI DURUŞUNU YİNELEMİŞTİR"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemler alınmıştır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

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Yorumlar (16)

Yasef Behar:

Faıs haramdır

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Birşey demedimki:

Yaşasın faiz yüzde 50 de kaldı... Ne mutlu Türkiye için. Oleeey güzel bir finansal haber... Avrupa bizi kıskanıyor....

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Celal Karademir:

Tüm varlıklar faizde yazık oldu, Ülkeye! Piyasalar durgun. girdi çıktı yok. hareketlilik bitti. İnsanı zorla faizden kolay paraya teşvik var. Ülke olarak çok tıkandık.

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Ali ihsan:

önce indirirmiş gibi yaptı indirmeden BİNDİRDİ

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Recep Ertuğrul:

Eğer faizcilikten vazgeçmezseniz, artık Allah ve Resulüne savaş açtığınızı, onların da size savaş açtığını bilin.

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Recep Ertuğrul:

Bakara suresi 279. Ayeti kerime.

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JY:

DİN MİN BOŞ ŞEYLER

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Birşey demedimki:

Bunu saraya yaz ltf

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Bir Yazar:

26 Temmuz 2023 tarihinde Suudi Arabistan Merkez Bankası, gösterge repo ve ters repo faiz oranlarını artırdı. Gösterge repo faiz oranı yüzde 5.75’ten yüzde 6’ya, ters repo faiz oranı ise yüzde 5.75’ten yüzde 6’ya çıkarıldı. Şimdi sen Arapların Allah'a savaş açtığını mu söylüyorsun ?

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Beyö 4'lü:

J y sen ne sıkımsın

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