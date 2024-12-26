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Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Merkez Bankası faizi indirecek mi?
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Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda alacağı karar merakla bekleniyor. Ekonomi çevrelerinde büyük tartışma yaratan bu konu, piyasaları da yakından ilgilendiriyor. Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu olan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu, "Beklenti Merkez Bankası'nın 100 ile 250 baz puan arasında faiz indirimine gideceği yönünde" diye konuştu.

Amerikan Merkez Bankası (Fed)in faiz indirim kararının ardından gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevrildi. Piyasalarda birçok veriyi etkilemesi beklenen faiz kararını, Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu Haberler.com'da sunucu Abdurrahman Yazıcı ile değerlendirdi.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması durumunda ekonomide büyük değişiklikler yaşanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Ferhat Pehlivanoğlu konuşmasına şöyle devam etti:

Beklenti Merkez Bankası'nın 100 ile 250 baz puan arasında faiz indirimine gideceği yönünde. Sıkı bir para politikası yürütmüştük faizlerimiz 50 baz puana gelmişti. Enflasyonda nispeten geriye gelen adımlardan sonra küçük de olsa bir rahatlama payı oldu Merkez Bankası için. Dolaysıyla gerek üretici kesim, gerekse kredi maliyetlerinin düşmesi adına faizlerin düşmesi gerekli.

FAİZ DÜŞERSE KONUT VE TAŞIT FİYATLARI DA DÜŞER Mİ?

Bu risk talep artışı yönünden. Eğer arz yeterli olmadığı durumlarda fiyatların yükselmesine, enflasyon üzerinde bir baskı oluşturmasına yol açabilir. Faizler düştüğü için Türk lirası yabancılar için cazibesini kısmen yitirmiş olabilir. Döviz kurlarında artış ortaya çıkabilir. Bu ithalat maliyetlerini bu da enflasyonu yukarıya taşıyabilir.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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