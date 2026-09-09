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Merkez Bankası, faiz kararını yarın açıklayacak

Merkez Bankası, faiz kararını yarın açıklayacak
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını yarın açıklayacak.

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizine ilişkin kararını yarın açıklayacak. Ocak ayında politika faizini yüzde 38'den yüzde 37'ye indiren Kurul, mart, nisan, haziran ve temmuz aylarındaki toplantılarda da faiz oranını yüzde 37'de sabit tuttu.

TCMB PPK, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanarak politika faizine ilişkin yılın altıncı kararını açıklayacak.

Takvime göre, bu yıl 10 Eylül, 22 Ekim ve 10 Aralık tarihlerinde üç Para Politikası Kurulu toplantısı daha yapılacak.

OCAK AYINDAKİ İNDİRİMİN ARDINDAN FAİZ SABİT TUTULDU

Politika faizini, yılın ilk kararının alındığı 22 Ocak tarihli toplantıda, yüzde 38'den yüzde 37'ye indiren Kurul, 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran  tarihli toplantılarında da aynı oranda sabit tuttu.

Merkez Bankası, son yapılan 23 Temmuz'daki toplantıda da politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasına karar verdi.

Kaynak: ANKA
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