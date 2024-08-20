Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün faiz kararını duyuracak. Bir önceki toplantıda politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde gerçekleşecek toplantının ardından saat 14.00'te faiz kararının kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari ay sonu politika faizi beklentisi yüzde 50.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bugün toplantı gerçekleştirecek.
SAAT 14.00'TE DUYURULACAK
Toplantının ardından, saat 14.00'te merakla beklenen faiz kararı kamuoyuyla paylaşılacak. Geçtiğimiz ay yapılan Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 50 olarak öngörülüyor. Ancak, üç ay sonrası için bu oran beklentisi yüzde 48,10'a gerilemiş durumda. Uzun vadeli beklentilere bakıldığında ise, 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a düşmüş görünüyor.