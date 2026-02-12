Bulls Portföy Finansal Analisti Sever'den Enflasyon Raporu değerlendirmesi

BULLS Portföy Finansal Analisti Salih Oğuzhan Sever, Merkez Bankası'nın yayımladığı Enflasyon Raporu'na ilişkin değerlendirme yaptı. Sever, "2026 yılı enflasyon tahmin aralığı yukarı yönlü güncellendi. Daha önce yüzde 13-16 aralığında açıklanan tahmin bandı, yüzde 15-21 aralığına çıkarıldı. Raporda özellikle gıda enflasyonu başlığı öne çıktı" dedi.

Raporda en çok ocak ve şubat ayındaki gıda fiyatlarının üzerinde durulduğunu belirten Sever, "Yılın ilk ayı itibarıyla mevsimsel etkiler hissedildi. Ramazan ayının fiyatlar üzerindeki etkisi de gündeme geldi. Öncü veriler şubat ayında da enflasyonun bir miktar yüksek gelebileceğine işaret ediyor. Ramazan ayının bir bölümünün mart ayına sarkması da fiyatlar üzerinde sınırlı bir etki yaratabilir" diye konuştu.

Merkez Bankası'nın özellikle mart ve nisan ayı verilerini görmek istediğini aktaran Sever, "Genel beklenti gıda enflasyonunun bu aylarda daha makul bir zemine oturması yönünde. Geçtiğimiz yıl kasım ve aralık aylarında görülen dengelenmeye benzer bir sürecin yaşanabilir" ifadelerini kullandı.

Enflasyonun hizmet kaleminde ise görece daha katı bir görünümün sürdüğüne dikkat çeken Sever, "Özellikle kira ve eğitim kalemlerinde geçmiş fiyatlama davranışlarının etkisiyle daha dirençli bir yapı bulunuyor" dedi.

Eğitim enflasyonuna ilişkin bu yıl yeni fiyatlama modeli sayesinde bir iyileşme beklentisinin oluştuğunu belirten Sever, "Eğer bu model 2025 yılında uygulanmış olsaydı, geçtiğimiz yıl enflasyona yaklaşık 16 puanlık pozitif katkı sağlanabilirdi" diye konuştu.

Sever, "Rapordaki en tartışmalı konulardan biri gıda enflasyonunun geçici olup olmadığı. Merkez Bankası'nın mevcut yükselişi geçici faktörlerle ilişkilendiriyor ancak karşı tez olarak farklı bir risk de bulunuyor. Geçtiğimiz yıl gıda grubunda görülen deflasyonist seyrin ardından fiyatlarda bir dengelenme ve kalıcılık ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekir. Bu başlık önümüzdeki aylarda enflasyon patikası açısından belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.