Merkez Bankası Başkanı'na açıkça soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan faizlerin artırılmasına ne diyor?

TCMB Başkanı Erkan'a Meclis'te sunum yaptığı sırada milletvekilleri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarına ilişkin duruşu soruldu. Kararların alınmadan uzun süre teknik bir çalışma yapıldığını belirten Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanı beni TCMB başkanı olarak atadığında, 'TCMB'nin kanununa uygun şekilde fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın' diye talimat vermişti. Bu talimatı bir kere aldık ve onun doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz." dedi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan dün ilk kez milletvekilleriyle bir araya geldi. Erkan, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu gereğince TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerini ve kamuyu bilgilendirmek amacıyla bir sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz kararlarına ilişkin duruşuyla ilgili bir soruya yanıt veren Erkan, Erdoğan'dan aldığı talimat doğrultusunda çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Erkan konu hakkında şunları söyledi:

"Fiyat hareketlerindeki eğilimler, nedenleriyle birlikte analiz edilmekte, finansal piyasalar ve bankacılık sisteminin stres testlerini de yaptık. Kademeli gitmemizin sebebi de odur. Bankacılık sistemi gerekçeleri dikkate alınmakta, hükümetin makro-mali perspektifi ve maliyet politikası uygulamaları göz önünde bulundurulmakta.

"KARARLARIN ARKASINDA GÜNLER SÜREN ÇALIŞMALAR VAR"

'Faiz oranı 100 baz puan, 500 baz puan artırıldı' diye kamuoyuna açıklanan rakamın gerisinde günler ve belki aylar süren alanında en iyi uzman teknik arkadaşların çalışmaları var. Kendisiyle yakın çalışan ve benim de tanıdığım herkes bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız, bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir. Bu kadar ciddi ve teknik bir meselede detaylı çalışılıyor.

"ALDIĞIMIZ TALİMAT DOĞRULTUSUNDA YOLUMUZA DEVAM ETMEKTEYİZ"

Sayın Cumhurbaşkanı beni TCMB başkanı olarak atadığında, 'TCMB'nin kanununa uygun şekilde fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın' şeklinde talimat vermişti. Bu talimatı bir kere aldık ve onun doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz. Arkadaşlarımın çalışmaları büyük titizlikle, teknik çalışmayla ilerliyor. Buna gölge düşürmek istemeyiz."