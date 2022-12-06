Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu vatandaşın beklediği haberi verdi: Bu aydan itibaren gıdada bir düşüş yaşanacak

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, katıldığı canlı yayında vatandaşın belini büken gıda fiyatlarıyla ilgili konuştu. Bu ayki yıllık enflasyonun büyük bölümünün gıdadan geldiğini belirten Kavcıoğlu, "Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Gıdada bir düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TRT Haber canlı yayınında ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu; enflasyondan faizlere, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun iddialarından Merkez Bankası rezervlerine kadar birçok konu hakkında konuştu.

Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Liralaşma stratejisi ile uyguladığımız politikalar enflasyonun bundan sonraki dönemde gerilemesinde önemli bir ivme sağlayacak. Kalkınmayı ötemeleden kalıcı fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Baz etkisi geçen seneki spekülatif kur ataklarından sonra bir maaliyet oluştu. Şubat'tan sonra da savaşın etkisi ile bir enflasyon oluştu. Aralık ayında 1 ile 0-80 arası bir tarihsel ortalamamız var. Yıl sonunu çok daha iyi bir noktada kapatacağız. Pandemi birikmiş talepler, arz şokları, tedarik zincirlerindeki sıkıntılar gibi uluslararası sorunlar fiyatlar üzerinde etki etti. Enflasyonu yükselten sebepler geride kaldı.

GIDA FİYATLARI

Bu ayki yıllık enflasyonumuzda büyük bölümü gıdadan geliyor. Uyguladığımız politikaların sonucunu görmeye başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın uyguladığı politikalar da yansıyacak rakamlara. Enerjide de Türkiye arz sıkıntısı yaşamadı. Bu da genel olarak rakamlara yansıyor. Gıda da bir düşüşün bu aydan itibaren yansıyacağını düşünüyoruz. Finansman maliyetlerinde 25 puan düşüş sağladık.

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