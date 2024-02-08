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Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

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Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporunun sunumunu gerçekleştirdi. İlk mesajını da veren Karahan, "Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

2024 yılının ilk enflasyon raporu sunumu Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan tarafından gerçekleştirildi. Karahan verdiği mesajda "Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon görünümünde bozulmaya izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KARAHAN'DAN DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın "Enflasyon Raporu 2024-I" sunumundan öne çıkanlar şu şekilde; "Merkez Bankası olarak güçlü ekibimizle birlikte dezenflasyonu tesis etmeye yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Enflasyon hedeflerimizle uyumlu seviyelere gelene kadar parasal sıkılığı korumakta kararlıyız.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİNİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.

"EKONOMİMİZİ KALICI FİYAT İSTİKRARINA ULAŞTIRACAĞIZ"

Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikaya düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız.

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Dezenflasyon çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz

"KÜRESEL ÖLÇEKTE PARASAL SIKILIK KORUNACAK"

Küresel olarak önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin zamanlaması ve hızı önem kazanmıştır. Merkez Bankalarının indirim süreçlerini kademeli bir şekilde sürdürecekleri ve küresel ölçekte parasal sıkılığın korunacağı değerlendirilmektedir.

"OTOMOBİL İTHALATININ ARTIŞI HIZ KESMİŞTİR"

Sıkılaştırma adımlarımızla talepte dengelenme süreci başlamıştır. Perakende satışların mevcut seviyesinin hala dirençli olduğunu değerlendiriyoruz. Parasal duruşumuzu korumakta kararlıyız. Son dönemde ithalat eğilimi zayıflamıştır. Otomobil ithalatının artışı da bu dönemde hız kesmiştir. Ocak ayı geçici verileri dış ticaret eğiliminde iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor.

"KONUT FİYATLARINDA ARTIŞ HIZI BELİRGİN ŞEKİLDE YAVAŞLADI"

Cari dengede iyileşmenin devamını öngörüyoruz. Hizmet enflasyonu eğiliminde son çeyrekte yavaşlama kaydedilmesine rağmen katılık sürmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir bileşeni kiralardır. Konut piyasası gelişmeleri öncü göstergeleri olarak yakından takip ediliyor. Büyük kentlerde konut fiyatlarında artış hızı belirgin şekilde yavaşladı. Enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımı önemli ölçüde iyileşmiştir. Beklentilerin tahmin aralığına yakınsaması para politikasının duruşu açısından önemli bir ölçüttür.

"KREDİ VE MEVDUAT FAİZ ORANLARI YÜKSELDİ"

KKM'nin azalmasına ve Türk lirası mevduatın payının artmasına yönelik uygulamalara devam edilmektedir. Parasal sıkılaştırma sürecinde, kredi ve mevduat faiz oranları da yükselmiş, finansal koşulların sıkılaşması sağlanmıştır.

"FAİZ SEVİYESİ BELİRGİN DÜŞÜŞ SAĞLANANA KADAR SÜRDÜRÜLECEK"

Politika faizinin ocak ayında ulaştığı seviye ve parasal aktarımı güçlendirmek için atmakta olduğumuz destekleyici adımlarla birlikte, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaştığımızı değerlendiriyoruz. Politika faizinin mevcut seviyesini, enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdüreceğiz. Enflasyon görünümünde belirgin bir bozulma öngörülmesi halinde, parasal sıkılık gözden geçirilecektir. Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Fatih Karahan Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (21)

Begitli İbrahim:

bana bilmediğim bir masal anlat demiş şair

79
8
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İbrahim Korkmaz:

Kullandığınız kelimeler bile ithal yazık

60
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sade vatandaş:

gaye hanımda öyle demişti sonra merkez bankasından babasınıda alıp gitti

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VATANSEVER:

faiz direkt sıfıra indirilmeli.

20
20
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haksız mıyım:

nedenini anlatayım tabi anlarsan: faiz sıfır olursa insanlar faize para yatırmak yerine paralarının değerini koruması için, üretim yapacak girişimde bulunur. faize gidecek parayla üretim artınca insanların ihtiyaçlarına ulaşılabilirliği artar. böylece enflasyon düşer.

yanıt11
yanıt15
Gerçekçi Olalım:

nedenini de yazsaydınız keşke... 0 olunca neyin düzelmesini bekliyorsunuz

yanıt19
yanıt1
Gerçekçi Olalım:

haksız mıyım: güzel yazmışsın da; insanlar faize para kazanmak için gitmezler, parasının değer kaybını önlemek için gider, üreterek para kazanamaz hale gelince (enflasyon ortamında) mecburen parayı koruma yoluna gider. hükümetler karşılığı olmayan para basmaktan vazgeçerse para değer kaybetmez, fiyat istikrarı olur ve herkes rahatlıkla üretim yapabilir. 14-15 lerde olan faizi nass var diyip indiren hükümet bugün 45 yapmak zorunda kaldı. ve bugün yüksek enflasyonun sebebi budur...

yanıt16
yanıt2
yunus emre yalçın:

hıhı evet

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5
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Gerçekçi Olalım:

Eski başkan belini kırmıştı, sizin işiniz çok kolay, 3 mart ta %-1 açıklarsınız diye düşünüyorum

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2
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haksız mıyım:

enflasyonu düşürmek için üretimi artırmak şart. arz talep dengesini sağlıklı kurmazsanız, biri, bin kişi isterse fiyatı yükselir. o yüzden piyasa denetimi ve üretimi artırmaktan başka yol yok

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