Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, annesini kaybetti. Opr. Dr. Hatice Karahan'ın cenazesi, 13 Aralık Cumartesi günü Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü Karahanlı Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın annesi Opr. Dr. Hatice Karahan, hayatını kaybetti. Hatice Karahan'ın vefat haberi Karahan sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile duyuruldu.
Açıklamada, Karahan'ın cenazesinin, 13 Aralık Cumartesi günü (yarın) Fatih Camii'nde yapılacak törenin ardından, 14 Aralık Pazar günü memleketi Uşak'ın Karahallı ilçesindeki aile mezarlığına defnedileceği belirtildi.
Kaynak: Haberler.com / Ekonomi