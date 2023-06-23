MB Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul Finans Merkezi'nde banka yöneticileriyle bir araya geldi

Ataşehir'deki İstanbul Finans Merkezi'nde bulunan Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapılan toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bankacılık sektörünün yaşadığı sıkıntıların görüşüleceği toplantıda Erkan, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinleyecek.

Merkez Bankası Başkanlığı'nda görev değişiminin ardından ilk kez toplanan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dün 27 ayın sonrasında ilk kez faiz artırdı. Merkez Bankası, politika faizini, 6,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 15'e çekmişti.

ŞİMŞEK DE BANKA YÖNETİCİLERİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

16 Haziran'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka yöneticileriyle bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından açıklamada bulunan Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu dönemde, yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz."