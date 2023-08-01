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Merkez Bankası 2023'ün ikinci çeyreğinde 132 ton altın sattı

Ekonomi Haberleri

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, TCMB seçimlerin yapıldığı 2023'ün ikinci çeyreğinde 132 tonla dünyanın en çok altın satan merkez bankası oldu. Merkez Bankası'nı 18,5 tonla Kazakistan takip etti.

Dünya Altın Konseyi, 2023'ün ikinci çeyreğine ilişkin altın verilerini yayımladı. Rapora göre, ikinci çeyrekte dünya genelinde merkez bankalarının altın alımalrı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 düşerek, 102.9 olarak gerçekleşti. Bu düşüşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) net satışları etkili oldu.

Rapora göre, TCMB yılın ikinci çeyreğinde 132,23 tonluk altın satışı yaptı. Böylece TCMB'nin altın rezervi 439,75 tona geriledi. TCMB'nin ardından en yüksek altın satışı 18,5 ton ile Kazakistan'dan geldi.

2023'ün ikinci çeyreğinde en fazla alım yapan Merkez Bankası ise Polonya oldu. Polonya Merkez Bankası söz konusu dönemde 48.41 ton alım yaparken, Çin Merkez Bankası 45.10 tonla ikinci sırayı aldı.

WGC Stratejisti John Reade, "TCMB'nin ticari bankalara likidite sağlamak için altın satmasının tekrarını göreceğimizi sanmıyorum. Dolayısıyla daha iyi bir üçüncü çeyrek rakamı görmeyi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Dünya Ekonomi Haberler

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