Merkez bankaları yoğun mart ayı takvimine hazırlanıyor

Küresel merkez bankaları mart ayına yoğun bir takvimle girmeye hazırlanırken devam eden jeopolitik gerilimler ve ülkelerin enflasyonla mücadeleleri temel gündem olmayı sürdürüyor.

ABD tarafında istihdama yönelik risklerin azaldığına işaret eden veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) yılın ikinci yarısında faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik iyimserlikleri artırırken, dünya çapında devam eden jeopolitik ve ticari gerilimler merkez bankalarının kararlarını zorlaştırıyor.

Mart ayında merkez bankalarını yoğun bir takvim bekliyor. Martta Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere birçok merkez bankasının para politikası kararları takip edilecek.

Fed'in pas geçmesi bekleniyor

ABD'de Fed'in 18 Mart'ta açıklanacak kararında pas geçmesi beklenirken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmeler yatırımcıların odağında bulunuyor.

Fed'in gevşeme sürecinde enflasyon ve istihdama yönelik riskler etkili olmaya devam ederken ocak ayına ilişkin ılımlı istihdam verileri bankanın enflasyonla mücadele tarafına daha çok odaklanabilmesine fırsat verdi.

Şubat ayına ilişkin enflasyon ve istihdam verilerinin geleceğe yönelik projeksiyonlarda etkili olması beklenirken para piyasalarında martta bankanın politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor. Fed'e yönelik yılın ilk faiz indirim beklentisi için ise haziran toplantısı öne çıkıyor.

Bu gelişmelerin yanı sıra mayıs ayında koltuğu devretmeye hazırlanan Powell'ın yerine gelecek yeni Fed Başkanın izleyeceği politikalara ilişkin tahminlerin faiz indirim beklentileri üzerinde giderek daha çok etkili olması öngörülüyor.

Öte yandan, aynı gün para politikası kararlarını açıklayacak Kanada Merkez Bankasının da para piyasalarında politika faizini yüzde 2,25 seviyesinde sabit tutacağı tahmin ediliyor.

Avrupa'da gözler ECB'nin faiz kararında

Avrupa'da ECB'nin 19 Mart'taki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor.

Avro Bölgesi'nde ocakta yıllık enflasyon yüzde 1,7 ile beklentilere paralel gelirken, bir önceki veri dönemine göre azalışa işaret etmişti. Bölgede enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyrederken, gelecek dönemde savunma sanayisi başta olmak üzere harcamaların artacağına yönelik beklentilerin etkisiyle ECB'nin politika faizini değiştirmeyeceği öngörülüyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken bankadan bu yıl faiz indirimi beklenmiyor.

Öte yandan, bölgede İsviçre Merkez Bankası (SNB), Macaristan Merkez Bankası (MNB), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası ve Polonya Merkez Bankasının (NBP) kararlarının yanı sıra Rusya Merkez Bankasının (CBR) para politikası kararları da takip edilecek.

BoE'nin 25 baz puan faiz indirimine gitmesi bekleniyor

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyonun ocakta yüzde 3,0 seviyesine gerilemesi ve ana eğilimde düşüş öngörüleriyle bu ay 25 baz puanlık faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarında 19 Mart'ta açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarında temel politika faizinin yüzde 3,50 seviyesine çekilmesi yüzde 80 ihtimalle fiyatlanıyor.

Banka şubat ayındaki kararında politika faizini sabit tutarken, politika metninde enflasyonun daha uzun süre devam etme riski azalmaya devam ettiği belirtilirken, talebin zayıflaması ve iş gücü piyasasının gevşemesinden kaynaklanan bazı enflasyon risklerinin sürdüğü vurgulanmıştı.

BoE, en son faiz indirimine 25 baz puanla Aralık 2025'te gitmişti. Böylece banka geçen yılı toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle tamamlamıştı.

BoJ'a yönelik faiz artırım beklentileri nisanda yoğunlaşıyor

Japonya'da BoJ'un 19 Mart'ta yapacağı toplantıda politika faizini sabit tutması beklenirken, bankanın yılın ilk faiz artırımına nisan ayında gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarında BoJ'un mart ayında politika faizini sabit tutması yüzde 85 ihtimalle fiyatlanıyor.

BoJ, ocak ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,75'te sabit tutmuştu. Karar 8'e karşı 1 oyla alınmıştı.

Politika metninde görünümü etkileyebilecek riskler arasında, yurt dışı ekonomik faaliyetlerdeki gelişmeler, ticaret ve diğer politikaların etkisiyle fiyatlardaki dalgalanmalar, firmaların ücret ve fiyat belirleme davranışları ile döviz piyasasındaki gelişmelerin yer aldığını belirten BoJ, TÜFE tahminini ise 2026 mali yılı için yüzde 1,8'den 1,9'a çıkarmıştı.

Avustralya'da RBA'nın politika faizini sabit tutması bekleniyor

Okyanusya tarafında ise Avustralya Merkez Bankasının para politikası kararları öne çıkıyor. Dünyanın önemli merkez bankalarından olan ve bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya'da RBA'nın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RBA, aralık ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,85'e çıkarmıştı. Karara gerekçe olarak bankadan yapılan açıklamada, Avustralya'da ekonomik büyüme ve enflasyonun, altı ay öncesine kıyasla beklentilerin üzerinde gerçekleştiği bildirilmişti.

Enflasyondaki son artışın geniş tabanlı olduğu aktarılan açıklamada, enflasyondaki artışın bir kısmının, daha önce tahmin edilenden daha büyük olduğu ortaya çıkan kapasite kısıtlamalarından kaynaklandığı belirtilmişti.

Yurt içinde yatırımcılar TCMB'nin faiz kararına odaklanacak

Yurt içi tarafındaysa TCMB'nin para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın ikinci para politikası kararı 12 Mart'ta açıklanacak.

Ocak ayındaki son politika kararında TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekmişti.

Ayrıca, politika metninde Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten 35,5'e indirdiği belirtilirken, "Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir" ifadeleri kullanılmıştı.

Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerinin ekonomi çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.