Mercedes-Benz'in geleceğine Türk İmzası

Otomotiv tasarım dünyasında Ford'un "SuperVan" projesiyle marka tarihine geçen Türk tasarımcı Levent Tuna, kariyerini sürdürdüğü Mercedes-Benz çatısı altında yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Mercedes'in Sindelfingen'deki ana tasarım stüdyosunda hayat bulan smart #2 Concept, Tuna'nın liderliğinde markanın yeni tasarım yaklaşımını yansıtan bir konsept olarak tanıtıldı.

Yaklaşık üç yıldır Mercedes-Benz tasarım ekibinde stratejik görevler üstlenen Levent Tuna, Smart #5 konseptinin ardından gelen bu ikinci projeyle markanın şehirli imajını daha üst ve lüks bir kulvara taşıyor.

Tuna, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, projenin sadece geleceğin ulaşım teknolojilerini hedeflemediğini, aynı zamanda tasarımın sanatsal ve kültürel derinliğine de vurgu yaptığını ifade etti.

Çalışmanın sadece yeni bir modelden ibaret olmadığını belirten Tuna, "Bu proje, Smart'ın kimliğini cesur ve lüks bir boyuta evrilten bir tasarım beyanıdır. 'From Heaven' vizyonu çerçevesinde, geçmişin ikonik bir fikrini yüksek moda dünyasının zarafetiyle yeniden yorumladık. Aracı teknik bir taşıt olmanın ötesinde, detaylarıyla büyüleyen tasarım odaklı bir araç olarak kurguladık." dedi.

Tasarım sürecinde Mercedes-Benz'in karakteristiğini Smart'ın yenilikçi genetiğiyle harmanladıklarını aktaran Tuna, malzeme seçimlerine önem verdiklerini söyledi.

Geleneksel siyah kaplamaların yerini alan altın yüzeyler ve saflığı simgeleyen beyaz gövde kullanımına değinen Tuna, aracı endüstriyel bir seri üretim objesi olmaktan çıkarıp daha özgün bir hale getirdiklerini anlattı.

"İşinize duyduğunuz tutku sizi başarıya taşır"

Ford bünyesindeyken 40 yıllık SuperVan mirasını ilk kez "off-road" konseptiyle yorumlayan Tuna, başarısını işine duyduğu koşulsuz sevgiye borçlu olduğunu vurguladı.

Genç yeteneklere tavsiyelerde bulunan Tuna, "Güzel sanatlar temelli bir eğitim disiplininden kopmayın, sanatsal trendleri güncel takip edin ve dil yetkinliğinizi artırın. Siz işinizi tutkuyla sahiplendiğinizde, başarı zaten kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Tuna, Mercedes-Benz'in Sindelfingen'deki teknoloji üssünde rasyonel mühendislik ile duygusal tasarım arasında sarsılmaz bir köprü kurmayı sürdüreceklerini belirtti.

Olumlu geri bildirimler aldık

Konsept aracın tanıtıldığı fuarda gördüğü yoğun ilgiye ve gelen geri bildirimlere değinen Levent Tuna, şunları kaydetti:

"Smart #2 Concept fuarda büyük bir ilgiyle karşılandı ve firma için oldukça olumlu geri bildirimler aldık. Smart müşterisi küçük bir araçtan beklentisi çok yüksek olan bir gruptur. Bu son konsept çalışmamızda aldığımız yorumlar, beklentilerin çok üzerinde ve bizim açımızdan oldukça sevindirici oldu. Smart kullanıcılarının uzun süredir heyecanla beklediği bir modeli, onlara hayal ettiklerinden daha rafine bir şekilde sunmayı başardık."

"Mobilite deneyimini şekillendiren bir liderlik hedefi"

Otomotiv tasarımının tarihinin en hızlı dönüşüm sürecinden geçtiğini vurgulayan Levent Tuna, gelecek vizyonuna dair stratejik hedeflerini paylaştı. Elektrifikasyon ve yazılım odaklı araçlarla birlikte tasarımcının rolünün yeniden tanımlandığını dile getiren Tuna, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki 5 yılda kendimi sadece araç tasarlayan değil, mobilite deneyimini bütünsel olarak şekillendiren bir tasarımcı olarak konumlandırmak istiyorum. Avrupa merkezli markaların köklü tasarım mirası ve mühendislik gücü bu dönüşümde hala çok kritik bir avantaj. Ancak Çin başta olmak üzere yeni oyuncuların getirdiği hız ve cesur yaklaşım da sektörü ileri taşıyan bir rekabet yaratıyor. Hedefim, bu iki dünyanın güçlü yanlarını birleştirebilen ve stratejik kararlara katkı sağlayan bir tasarım liderine dönüşmek."

Eskişehir'den dünya devlerine

Eskişehir'de 1987'de doğan ve çocukluk yıllarından bu yana otomobil tasarımına ilgi duyan Levent Tuna, akademik temelini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde attı.

Kariyerine 2012'de Ford Otosan'da başlayan ve Türkiye'nin ilk elektrikli ağır ticari araç projesi F-Vision'ın tasarımına imza atan Tuna, 2020'de Ford Almanya'ya, ardından Mercedes-Benz'e geçti.