Tercan'da Patates Üreticileri Toplantısı

Erzincan'ın Tercan ilçesine bağlı Mercan beldesinde, patates üreticileriyle bir araya gelinerek üretim, pazarlama ve kooperatifleşme konularının ele alındığı toplantı düzenlendi.

Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen toplantıda, bölgede yoğun olarak yapılan patates üretimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda, üretim maliyetleri, kooperatifleşme modelleri, ürünün tarladan doğrudan tüketiciye ulaştırılması, iç ve dış pazar imkanları, zincir marketlerle pazarlama stratejileri ile aracılık maliyetlerinin azaltılması konuları ele alındı.

Üreticilerle karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, patates üretiminin daha verimli hale getirilmesi ve ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılmasına yönelik öneriler değerlendirildi.

Tarımsal üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü de belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı