Merakla bekleniyordu! İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86'dan yüzde 29,66'ya gerilerken, dolar kuru ve cari açık beklentilerinde artış yaşandı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Ankete katılan ekonomist ve finans profesyonellerinin temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, geçen aya göre yüzde 1,86'dan yüzde 2,11'e yükseldi. Ancak yıl sonu için TÜFE artışı beklentisi, önceki anketteki yüzde 29,86 seviyesinden yüzde 29,66'ya düştü. 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 24,56'dan yüzde 23,39'a, 24 ay sonrası içinse yüzde 17,35'ten yüzde 17,08'e geriledi.

DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI

Yıl sonu için dolar/TL beklentisi 43,57 TL'den 43,72 TL'ye, 12 ay sonrası beklenti ise 47,03 TL'den 47,69 TL'ye yükseldi. Bu artış, kurda yukarı yönlü risklerin sürdüğüne işaret ediyor.

CARİ AÇIK TAHMİNİ YÜKSELDİ

Yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bir önceki anket dönemine göre artış göstererek 18,8 milyar dolardan 19,9 milyar dolara çıktı. 2026 yılı için cari açık beklentisi ise 25,3 milyar dolar olarak belirlendi.

POLİTİKA FAİZİ TAHMİNLERİ

TCMB'nin politika faizine yönelik ilk toplantı beklentisi yüzde 43,29 olarak kaydedilirken, ikinci toplantı için bu oran yüzde 40,90, üçüncü toplantı için ise yüzde 38,60 olarak tahmin edildi. Yıl sonu politika faizi beklentisi yüzde 36,16 olurken, 12 ay sonrası için bu oran yüzde 28,25'e indi.

GSYH BEKLENTİSİ SABİT KALDI

Katılımcıların Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentileri cari yıl için yüzde 2,9, gelecek yıl için ise yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.