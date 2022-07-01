'Menengiçten Antep Fıstığına Giden Yol' Selendi'den geçiyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde başlatılan "Menengiçten Antep Fıstığına Giden Yol" projesi çerçevesinde Selendi ilçesinde aşılama çalışmalarına devam ediliyor.

Manisa'nın Selendi ilçesinde "Menengiçten Antep Fıstığına Giden Yol" projesi çerçevesinde menengiç ağaçlarının Antep fıstığı ile aşılanması sürüyor. Bölge ekolojisine uyum sağlamış ve doğal olarak bölgede yetişmekte olan menengiç ağaçlarının katma değeri yüksek çeşitlerden biri olan aroması farklı olan Antep fıstığı ile aşılanması, bu yabani ağaçların ve atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması çalışmaları hızla devam ediyor. Aşılama çalışmalarına eşlik etmek ve yerinde incelemek üzere Selendi ilçesine gelen Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, "Selendi ilçemizde Çanşa ve Çortak mahallelerinde Antep fıstığı üretimi yapan üreticilerimizin bahçelerinden 7 bin 200 adet kalemin alınmasıyla aşılama çalışmaları başlamıştır. Temin edilen bu kalemlerden 40 bin adet aşı gözünün 30 bin adedi Selendi ilçemizdeki Yağcı, Çortak, Avlaşa, Akçakertil, Kayranlar ve Şehirlioğlu mahallelerinde bulunan bin 400 dekarlık alanın aşılanmasında kullanılacak. Selendi ilçemizde mevcut durumdaki tarıma uygun olmayan marjinal arazilerde, ülke ekonomisine hiçbir katkısı olmayan ve doğal olarak kendiliğinden yetişmekte olan menengiç ağaçlarının Antep fıstığı ile aşılanmasıyla katma değeri yüksek türlerde üretim yapılacak. Antep fıstığı üretilen bu ağaçlardan yüksek gelir elde edilerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağlanacaktır. Aşılama işlemi sayesinde bölge insanına da iş imkanı sunulmuş olacaktır. Menengiç, su ihtiyacının az olması nedeniyle kısıtlı su kullanımı yöntemlerini teşvik edecek bu uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacaktır, Aşılamadan sonraki 5 yıl içerisinde verime yatacak Antep fıstığı ağaçlarından ağaç başına yaklaşık 4 kilogram verim ve yaklaşık 480 TL gelir elde edilmesi beklenmektedir" dedi.

Aşılama çalışmalarına; İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Gökmen Kaya, Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, mahalle muhtarları, konu sorumlusu teknik personel ile vatandaşlar katıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi