Menemen'de Kış Sebzesi Pırasanın Hasadı Başladı

Menemen ilçesinin verimli ovalarında kış sebzesi pırasanın hasadı başladı. İzmirli üreticiler, bereketli topraklarda gerçekleştirilen hasatla ürünlerini tarladan sofralara ulaştırmanın heyecanını yaşıyor.

Menemen ilçesinde, verimli tarım arazilerine sahip Gediz Ovası'nda pırasa hasadı gerçekleştiriliyor. Yaz aylarında toprakla buluşan tohumlar, ekim ayının ilk haftalarında ürün vermeye başlıyor. Soğangiller ailesinden olan pırasada hasat süreci mayıs ayına kadar devam ediyor. Üreticilerin emekleriyle yetişen pırasa, iç pazarda İzmir'in tarımsal çeşitliliğine de önemli bir katkı sağlıyor. Menemen bölgesinde yılda ortalama 350 ila 400 ton arasında pırasa rekoltesi elde ediliyor. Tarladan hale 25 TL'den çıkan pırasa, pazarlarda 60 ila 70 TL arasında alıcı buluyor. Ayrıca halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen pırasa, sindirim sistemini desteklemesinin yanı sıra bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle de biliniyor. Kış sebzesi pırasa, genellikle zeytinyağlı olarak pişirilerek tüketilirken; çorba, börek içi ya da kavurma gibi farklı tariflerde de sofralarda yerini alıyor.

Tarlada ucuz, pazarda pahalı

Pırasanın, soğana benzer yapısı nedeniyle keskin bir kokuya sahip olduğunu belirten üretici Özgür Yeşilyurt, pırasanın ellerde ve kıyafetlerde acımsı bir koku bıraktığını ifade etti.

Çiftçiliği dedesinden ve babasından öğrenen Yeşilyurt, arkasından çiftçi yetişmediğini dile getirerek iki oğlu olmasına rağmen onları bile tarlaya götürmekte zorlandığını söyledi. Yeşilyurt, "Pırasanın ekim süreci temmuz başında başlayıp, eylül ortalarına kadar kademeli olarak devam ediyor. Hasat dönemi ise genellikle ekimin ilk haftasında başlıyor. Diktiğimiz dönümlere karşılık, dönüme ortalama 5 ila 7 ton arasında ürün alabiliyoruz. Kalitemiz genellikle iyi oluyor çünkü kullandığımız pırasa tohumu, eski klasik bir tohumdur. İsrail veya başka yeni çeşitler değil, 50-70, hatta 100 yıldır kullanılan ve tohumdan üretilen bir çeşittir. Rekoltemiz ise yaklaşık 300-400 ton civarında seyrediyor" dedi.

Gün doğumuyla başlayan hasat

Pırasa hasadının gün doğumunda başlayıp öğle vakitlerinde bittiğini söyleyen tarım işçisi Salime Kınacı, "Bu zorlu hasat süreci sonbahar ve kış mevsimine denk gelir. Ağustos ayında dikimi tamamladıktan sonra, eylül ve ekim aylarında hasada başlarız. Hasat, nisan ayının sonlarına kadar devam eder. Sabah saat 05.00'te kalkıp, 06.00 gibi tarlaya gidiyoruz. Yağmur ve soğuk havalara rağmen, zorluklarla pırasa hasadını yapıyoruz. Türkiye genelinde şu anda pırasa hasadı en zor olanıdır. Pırasanın dikimi, yetiştirilmesi ve köklemesi yapılırken genellikle su ve çamur içinde çalışıyoruz ama işimizi severek yapıyoruz. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Pırasa sağlık açısından çok faydalıdır ve besleyicidir. Pırasadan yapılan çorba ve kavurma oldukça lezzetlidir. Haftada en az üç defa tüketilmesini öneririm" diye ekledi. - İZMİR