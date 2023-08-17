Menemen Belediyesi, Halk Bankası ile banka promosyon anlaşması imzaladı

Menemen Belediyesi, banka promosyon anlaşmasını Halk Bankası ile imzalarken, anlaşmaya göre belediye personeline eylül ayı maaşı ile birlikte 25'er bin TL yatacak.

Menemen Belediyesi, banka promosyon anlaşmasını Halk Bankası ile imzalarken, anlaşmaya göre belediye personeline eylül ayı maaşı ile birlikte 25'er bin TL yatacak.

Menemen Belediyesi, Halk Bankası ile banka promosyon anlaşmasını sonuçlandırdı. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Halk Bankası ile banka promosyon anlaşmasını sonuçlandırdıklarını, personelin eylül ayı maaşıyla birlikte hesaplarına promosyon olarak 25'er bin lira yatacağını açıkladı. Başkan Pehlivan, "Göreve geldiğimizden beri bizimle birlikte omuz omuza, gecesini gündüzüne katarak Menemen'imize hizmet eden personelimiz her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu azim karşısına biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

İmza töreninde, belediye personeline verdiği promosyon katkısı sözünü tutmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Vekili Pehlivan, "Menemen Belediyemizin kıymetli çalışanlarının, değerli belediye ailemin maaş promosyonlarıyla ilgili süreci bugün nihayetlendiriyoruz. Hayırlara vesile olsun inşallah. Çalışanlarımıza, kardeşlerime mesai arkadaşlarıma bayramlaşma törenimizde sözüm vardı. O sözümüzü bugün imzaladığımız 3 yıllık kontratımızla tutuyoruz. Sağlıkla güle güle harcasınlar. İlgi ve alakalarından dolayı da Halkbank ailesine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan'ın makamında gerçekleşen imza törenine; Halkbank Menemen Şube Müdürü Harun Pürmüs, Bölge Bireysel Bankacılık Bölüm Müdürü Önnur Toprak, Ticari ve Kobi Pazarlana Bölümü Müdürü Hasan Pekkıyak ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı. - İZMİR