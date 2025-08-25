Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri üçüncü toplantısı için bir araya geldi. Toplantı saat 12:50 sıralarında sona erdi. Milyonları yakından ilgilendiren dördüncü toplantı ise yarın saat 14.00'te yapılacak.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Geçtiğimiz hafta hükümet, teklifini güncelleyerek 2026'nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 artış önerdi. 2027'nin ilk ve ikinci altı ayı için %4+%4 olmak üzere toplam %8 zam teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen 1.000 TL'lik taban aylık artışı da pakette yer aldı. Ancak bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmeyince süreç hakeme taşındı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu. 2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.

HAKEM HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

11 kişiden oluşan kurulun 5 üyesi sendika temsilcilerinden, 6 üyesi ise kamu işverenini temsil eden bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor. Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 temsilci ve Memur-Sen'in belirlediği 1 akademisyen heyette yer alıyor.

KARAR İÇİN SÜRE DARALIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "4688 sayılı kanuna göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını verir. İlk toplantı 22 Ağustos'ta yapıldığı için kararın 27 Ağustos'a kadar açıklanması gerekir. Daha sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanır" dedi.

KARAR NİHAİ OLACAK

Kamu Hakem Kurulu'nun vereceği karar kesin olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak. Memur-Sen, uzlaşmazlık sonrası toplantı tutanağını kurula götürmeyeceğini duyururken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu'na taşımıştı.

NE KADAR ZAM ALIRLAR?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18'lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, toplamda %19 zam beklediğini söyledi. 2027 yılı için ise hükümetin %8'lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü.