Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Güncelleme:
Haberler
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde zam konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu sonrasında Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun çalışmaları devam ediyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun üçüncü toplantısı saat 12:50 sıralarında sona erdi. Kurul. dördüncü toplantısını ise yarın yapacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bugün 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri üçüncü toplantısı için bir araya geldi. Toplantı saat 12:50 sıralarında sona erdi. Milyonları yakından ilgilendiren dördüncü toplantı ise yarın saat 14.00'te yapılacak.

NE TEKLİF EDİLDİ?

Geçtiğimiz hafta hükümet, teklifini güncelleyerek 2026'nın ilk altı ayı için %11, ikinci altı ayı için %7 artış önerdi. 2027'nin ilk ve ikinci altı ayı için %4+%4 olmak üzere toplam %8 zam teklif edildi. Ayrıca 15 Ağustos'ta verilen 1.000 TL'lik taban aylık artışı da pakette yer aldı. Ancak bu teklif sendikalar tarafından kabul edilmeyince süreç hakeme taşındı.

MEMUR-SEN'İN TALEBİ

Memur-Sen, 2026 yılı için taban aylığa 10 bin TL zam, yüzde 10 refah payı ve ilk 6 ay için yüzde 25 artış talebinde bulundu. 2027 yılı için ise 7500 TL taban aylık artışı, ilk 6 ay yüzde 20, ikinci 6 ay yüzde 15 zam istedi. Sendikanın toplam talebi 2026 yılı için yüzde 88, 2027 yılı için yüzde 47 oranında zam oldu.

HAKEM HEYETİ KİMLERDEN OLUŞUYOR?

11 kişiden oluşan kurulun 5 üyesi sendika temsilcilerinden, 6 üyesi ise kamu işverenini temsil eden bürokrat ve akademisyenlerden oluşuyor. Memur-Sen'den 2, Kamu-Sen'den 1, Birleşik Kamu-İş'ten 1 temsilci ve Memur-Sen'in belirlediği 1 akademisyen heyette yer alıyor.

KARAR İÇİN SÜRE DARALIYOR

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "4688 sayılı kanuna göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, başvurudan itibaren beş gün içinde kararını verir. İlk toplantı 22 Ağustos'ta yapıldığı için kararın 27 Ağustos'a kadar açıklanması gerekir. Daha sonra karar Resmi Gazete'de yayımlanır" dedi.

KARAR NİHAİ OLACAK

Kamu Hakem Kurulu'nun vereceği karar kesin olacak ve tarafların bu karara itiraz hakkı bulunmayacak. Memur-Sen, uzlaşmazlık sonrası toplantı tutanağını kurula götürmeyeceğini duyururken, Kamu İşveren Heyeti süreci Hakem Kurulu'na taşımıştı.

NE KADAR ZAM ALIRLAR?

Yılmaz, Merkez Bankası'nın enflasyon hedefleri doğrultusunda 2026 yılı için hükümetin %18'lik teklifine ek olarak %1 artış yapılabileceğini, toplamda %19 zam beklediğini söyledi. 2027 yılı için ise hükümetin %8'lik teklifinin %1 revizeyle %9 seviyesinde sonuçlanabileceğini öngördü.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
Yorumlar (6)

Haber YorumlarıBir SeS:

ülkede 5 milyon civarı memur var yarısını işten çıkarsan bile yine aynı işleyiş devam eder yan gelip yatmaktan başka ne yapıyolar

Haber Yorumlarımert29y:

başka işiniz yokmu arkadaş sizin.herhün toplanıyor ve neyi konuşuyor neye karar veremiyorsunuz.tahminler doğru çıkıpta %1 artış yaparsanız maaşıma 230 tl zam gelecek.alın başınıza çalın ben size bereyim bu parayıda boşuna toplanıp masrafa girmeyin.bu maçın skoru belli sonucu belli talimatı aldınız bunu tüm Türkiye biliyor.

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

her memura 15 bin tl zam yapılsa uygun olur..

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Çocuğunuzu okumayın ilkokul mezunu işçi olsun müdürden cok maaş alsın...

Haber YorumlarıCİHAN:

Memurlar kadar doyumsuz bir kesim daha yoktur. Sorsan herkesten çok çalışıyorlar. Ama paraya gelince bu devletin diye başlar sövmeye. Ama herkesten çok gezmeyide eğlenmeyi de ilk sizler yaparsınız. Aslında sözleşmeye vs gerek yok enflasyon ne ise verin gitsin.

Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
