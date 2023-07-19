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Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri başlıyor! 3 talepleri var

Ekonomi Haberleri

Memur ve memur emeklilerini kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak. Teklif hazırlığı yaptıklarını belirten Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, "En düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Memurlara kira yardımının verilmesi ve bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri 1 Ağustos'ta başlıyor. Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak hazırladıklarını söyleyerek "En düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Memurlara kira yardımının verilmesi ve bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesini önemsiyoruz." dedi.

Kamu işveren heyeti ile memur sendikaları arasında bir ay boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini, yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek. Görüşmelere sayılı günler kala çalışmalarını hızlandıran Memur-Sen, sözleşme tekliflerini ve izlenecek yol haritasını belirlemek üzere dün Genişletilmiş Başkanlar Kurulunu topladı.

Toplantıda, 74'ü yeni, 29'u korunması gereken, 17'si ise geçen toplu sözleşme döneminde çözüme kavuşturulmayan olmak üzere toplam 120 teklif üzerinde mutabık kalındı. Maaş artış oranlarıyla birlikte kira yardımının da aralarında bulunduğu 120 maddelik teklifini 24 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşacak Memur-Sen, aynı gün teklif dosyasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, tekliflerini sahadan gelen talepleri dikkate alarak ve bilimsel verileri göz önünde bulundurarak hazırladıklarını söyleyerek, Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısıyla da teklif dosyasının şekillendiğini belirtti. Tekliflerini içeren dosyada tüm memur ve memur emeklilerini ilgilendiren konuların yer aldığını vurgulayan Tonbul, 21 Temmuz'daki Memur-Sen İl Başkanları Toplantısı'nın ardından teklif ettikleri madde sayısının 120'nin üzerine çıkacağını kaydetti.

Tonbul, tekliflerinin ana omurgasını 2024-2025 yıllarındaki maaş ve aylık artışların oluşturduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri verdi:

"Maaş artış oranlarının yanında memurlara kira yardımının verilmesi, önemsediğimiz tekliflerimiz arasında. Kamu çalışanlarının aileleriyle huzur ve refah içerisinde yaşaması için bu teklifte ısrarcıyız. Bununla birlikte 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dile getirdiği en düşük memur maaşının, en düşük kamu işçisinin ücretinden düşük olmaması gibi konuları masaya taşıyacağız. Görüşmelerde, maaş artışı kadar sosyal haklarda da ısrarcı olacağız. Bu doğrultuda kapsayıcı bir içeriğe sahip teklif dosyamızda mühendisler, müdürler, şefler, genel idari hizmetler sınıfı ve diğer teknik personel başta olmak üzere ihmal edilen tüm grupların taleplerine yer verdik. Son dönemde aylık artış beklentileri karşılanmayan memur emeklilerini de düşünerek, emeklilerin aylıklarını artıracak teklifleri de sözleşme masasına taşıyacağız."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Ekonomi

Memur Sen Memur Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (10)

ibrahim sarı:

Sayın başkanım, emeklilerin durumunu kim anlatacak, emeklinin hakkını kim savunacak. İşçi emeklisi ile memur emeklisinin arasındaki denge nasıl sağlanacak şuan memur emeklisinin hali perişan

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Zubizarettaa:

MEMURLAR AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ. EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YOKSULLUK SINIRI ALTINDA OLMAMALI.

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pusatalfa:

Sayın Memursen uyumayalım lütfen memurlar her şeyin farkında seçim öncesi 1. dereceye yükselen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesi ve Cumhurbaşkanının vaadi değilmiydi neden sesiniz çıkmadı torba yasa meclisteyken. Öyle önce esip gürleyip sonra kuzuya dönmeyelim lütfen. Memur emeklisinin durumu içler acısı.

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