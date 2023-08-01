Memur ve memur emeklilerinin zam oranlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Toplu sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısını gerçekleştirdik, tüm tarafları memnun edecek şekilde sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı başladı. Toplantının ardından açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI SONA ERDİ

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinin ilk toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapıldı.

"TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK ŞEKİLDE SONUÇLANMASINI DİLİYORUM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Yaklaşık bir ay sürecek kamu görevlileri 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerimizin ilk toplantısını memur konfederasyonlarımızın genel başkanları ve 11 hizmet kollundaki yetkili sendikalarımızın temsilcileri ile birlikte gerçekleştirdik. Müzakere sürecinin tüm tarafları memnun edecek şekilde ülkemiz ve milletimiz adına hayırla sonuçlanmasını diliyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

2024 İÇİN YÜZDE 70, 2025 İÇİN YÜZDE 40 TALEP EDİYORLAR

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

İŞTE MEMURLARIN TALEPLERİ

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.